Hubo una época en la que todos los juegos de fútbol producidos por Konami eran los mejores en el mercado: ningún videojuego se le acercaba siquiera a los talones y Fifa, de EA Sports, parecía estar rezagado a vivir en la sombra de Winning Eleven o Pro Evolution Soccer, los dos ‘templos’ para los fanáticos del fútbol virtual de aquel entonces.

Castolo en Pes United. Es considerado uno de los jugadores más icónicos de los videojuegos de fútbol. Foto: Konami

Recordar estos juegos hace rememorar el icónico intro del Winning Eleven 6, el cual tenía como música de fondo ‘We Will Rock You’, de Queen. Allí se veían por primera vez unos gráficos cinematográficos realistas (lo más que se acercaba en esa época).



Algunas marcas como Adidas ya venían incursionando en otorgar licencias y algunos juegos ya tenían a sus equipos con la indumentaria oficial.



Sin embargo, habían escuadras que no contaban con los permisos y, por ende, debían cambiar sus nombres. Dos de los casos más icónicos fueron el Barcelona, modificado como Catalunya, y el Real Madrid, bajo el nombre de Chamartín.



En estos equipos míticos se podían encontrar estrellas como Kluivert, Roberto Carlos, Zidane, Bechkam y Raúl. Sin sus nombres verdaderos, era cierto, pero eran dos de los mejores clubes para los jugadores.



En aquellos juegos aparecieron unos ‘cracks’ salidos de la nada y con la calidad de quien lo ha visto todo: nombres como Castolo, Minanda, Ximelez y Dodo fueron futbolistas que marcaron la infancia de aquellos que se sentaban tardes enteras a jugar a la Playstation 2, pues ellos hacían parte del mítico ‘PES United’ con el que se empezaba a jugar la Liga Master, sí y solo sí, no decidía competir con jugadores reales.



Aunque ya no existen, estos ‘random’ siempre serán recordados como los jugadores más queridos e icónicos en la historia de los videojuegos de fútbol.



Se transformaron en leyendas del deporte y ni siquiera eran de verdad.



Le mostramos el once inicial del Pes United al empezar la carrera por el título en Liga Master, un torneo en el que se podían comprar y vender jugadores de forma infinita.



Únicamente se perdía si el presupuesto se acababa.

Pes United, equipo predeterminado de Liga Master. Foto: Konami

Algunos jugadores representativos

Algunos jugadores como Ximelez marcaron un antes y un después en los volantes extremos. Aunque no era tan rápido con el balón, sabía en qué momento hacer el cambio de frente y aportar al equipo. Su veteranía era lo que más caracterizaba al español que, en algunas versiones del juego, podía jugar de forma activa hasta los 40 años.

Jugadores del PES United, equipo predeterminado de Pro Evolution Soccer o Winning Eleven. Foto: Konami

Y si de mediocampistas de creación se trataba, Minanda estaba listo para poner balones filtrados a los delanteros. Si bien podía llegar a tener hasta 47 años (una edad igual de irreal para un futbolista profesional), el portugués seguía teniendo un físico formidable. No en vano casi siempre portaba la cinta de capitán.



Por último está Castolo, para algunos mejor que Messi, Maradona, Cristiano y el ‘Fenómeno’ Ronaldo Nazario. Este extraño delantero brasileño, de 1,73 metros de altura, tenía un olfato de gol inigualable, era rápido y sabía gambetear.



El jugador de las trenzas fue quizá uno de los mejores en la historia del fútbol virtual. Todo aquel que jugó videojuegos antiguos de fútbol probablemente tenga una certeza: Castolo merecía al menos un balón de oro.



Estos jugadores fueron introducidos como futbolistas predeterminados de la data del juego desde Winning Eleven 5 o Pes 1, en 2001, aunque para aquella época Castolo era Castoro y no sería hasta Pes 4 que tendría su nombre oficial.



Ximelez marcó a toda una generación de videojugadores. Foto: Konami

Los jugadores fueron retirados en 2012, pues Konami decidió sacar algunos futbolistas de la liga Master.



El ‘retiro’ de Castolo y compañía le dio una que otra tristeza a los aficionados a los videojuegos, sin embargo, en 2015 volvieron ‘en forma de staff técnico’: eran ojeadores de futbolistas y entrenadores.



La franquicia quiso darle una temporalidad un tanto realista, pues si hacemos referencia a la edad de Castolo, el ‘nueve’ de la gente, tendría 36 años. Según datos del mismo juego, el brasileño nació en 1976, una edad normalizada en el mundo del deporte para ‘colgar los guayos’ sin alejarse por completo del mundo del fútbol.

