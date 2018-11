¿Vale la pena comprar el juego de realidad aumentada de Star Wars?

Luego de un año de su lanzamiento, Star Wars Jedi Challenges, un videojuego de realidad aumentada de la popular saga diseñado por Lenovo y Disney, llega al país con un precio de 799.000 pesos. La pregunta es, ¿por qué comprar algo que podría ser considerado por muchos como 'viejo'?



Para comenzar, Star Wars Jedi Challenges funciona por medio de un celular en el que se descarga la aplicación (disponible en iOS y Android con un peso cercano a 1 GB), el mango de una espada laser cuya punta se ilumina, una baliza que sirve como punto de referencia para desplegar los enemigos y objetos 3D en realidad aumentada y las Lenovo Mirage AR, un visor en el que las imágenes que se proyectan desde el celular son reflejadas en los lentes para ver todo en el mundo real.

La idea es sencilla: que el usuario se sienta como uno más en el universo de Star Wars. Para ello hay tres modalidades de juego que son el combate estratégico, en la cual el usuario debe dirigir las fuerzas de la República, la Alianza Rebelde y la resistencia contra el poder de los Separatistas; el Holo-Ajedrez, en la cual se utilizan diferentes especies alienígenas para aplastar las piezas del adversario, y, la más atractiva de todas y por la que este juego fue viral cuando se anunció, las batallas de sables láser.



Al principio, esta última modalidad puede parecer un poco sosa, hasta decepcionante después de un par de niveles, pues se limita a colocar el sable láser en la posición que indica el juego para defenderse de los ataques. Luego el enemigo se desestabiliza y ahí es el momento de atacar. Darth Maul, primer enemigo grande en aparecer, se vence con facilidad. Incluso, Darth Vader, quien debería ser un auténtico desafío, posee cadenas de ataques bastantes predecibles en su primera aparición que lo hacen un enemigo bastante fácil.



Sin embargo, este juego no está diseñado para ser superado una única vez. En concreto, el juego está para pasarlo tres veces, cada vez con una dificultad mayor. No se trata de pequeños aumentos de intensidad en el modo de juego, no; hay saltos enormes entre el primer y el segundo nivel que al jugador lo pueden hacer sentir como un principiante: los enemigos cambian sus ataques y son cada vez más agresivos, pues pueden atacar de forma consecutiva por más de dos minutos sin darle un respiro o una oportunidad de ataque al jugador. A esto se suma que la protección de los ataques no se limita a los avisos previos que daba la computadora, pues empieza a presentar dos posibles opciones o ninguna y ‘la fuerza’ debe llevar al jugador a escoger la posición adecuada para evitar el daño. Además, hay que moverse hacia los lados y agacharse para esquivar golpes certeros, lo que dejará al jugador cansado físicamente.



Así, Darth Maul se convierte en un agresivo combatiente que ataca con su espada de doble filo, el flojo de Darth Vader se convierte en un feroz contrincante que no para de hacer comentarios desmoralizadores y que intenta utilizar la fuerza para asfixiar al jugador.



Pero el aumento de dificultad no es lo único que motiva a volver a pasar el juego. Conforme se avanza en las misiones, se van obteniendo nuevas habilidades de la fuerza y habilidades complementarias. Además, conforme se completa el juego, el jugador va creciendo en su camino Jedi, pasando de ser un ‘iniciado’ hasta ser un maestro Jedi, y este cambio se ve reflejado en el color de su sable: primero es azul, luego verde y luego morado.

Puntos a tener en cuenta antes de comprarlo

1. Se estima que Star Wars Jedi Challenges ofrece más de 30 horas de juego, pero ¿luego de eso qué? Las Lenovo Mirage AR, a pesar de ser un buen dispositivo, solo se pueden usar en este juego y parece que se ha de quedar así. Aunque muy atractivo y entretenido, puede que no sea suficiente para convencer para esta navidad pues, tarde o temprano, dejará de tener expansiones. Sin embargo, estas siguen llegando. La más reciente es del lado oscuro.



2. Un factor que puede resultar molesto para los usuarios es que este juego puede elevar drásticamente la temperatura del teléfono celular que esté utilizando. En nuestra prueba utilizamos un celular Samsung S8, cuyo periodo máximo de uso continuo estuvo cerca de una hora y media, hasta que el dispositivo cerró por precaución la aplicación para evitar sobrecalentamientos.

Captura de pantalla de la alerta por calentamiento del celular en que se probó el juego, un Samsung S8. Foto: EL TIEMPO

3. El ‘ritual’ de abrir la aplicación, insertar el celular en la bandeja, sincronizar la espada laser, despejar una zona entre 1.5 y 2.5 metros (distancia recomendada por Lenovo) para jugar, introducir la bandeja en el visor y conectar el celular es demasiado largo y tedioso, especialmente para los más jóvenes.



4. La experiencia es buena, pero no se puede desconocer que en algunos momentos el rastreo se pierde, lo que hace que el láser de la espada sea poco preciso o esté torcido (lo que se corrige con presionar un botón en el sable); o que los enemigos se vean lejos, luego cerca y luego lejos en cuestión de milésimas. No es frecuente, pero ocurre.



5. Algo simple, quizás lógico, pero que puede molestar a los usuarios, es que no se puede jugar cómodamente en lugares muy iluminados, pues los hologramas se tornan claros y casi invisibles.



