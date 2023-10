Activision anuncia que Call of Duty: Warzone Mobile llegará en primavera de 2024

La espera ha sido larga, pero los aficionados de Call of Duty finalmente tendrán la oportunidad de llevar la acción a sus smartphones el próximo año. Activision ha revelado que Call of Duty: Warzone Mobile, originalmente programado para lanzarse en 2023, ahora estará disponible en primavera de 2024.



La noticia sorprendió a los seguidores del popular juego de disparos en primera persona, ya que la compañía había anunciado en septiembre de 2022, durante el evento Call of Duty: Next, que la versión móvil de Warzone estaría lista para este año. Sin embargo, Activision decidió reajustar su cronograma de lanzamiento.

Warzone Mobile promete llevar la experiencia completa de Warzone a los dispositivos móviles, permitiendo que hasta 120 jugadores se unan en un solo mapa. El juego incluirá armas, ubicaciones y modos de combate familiares para los fanáticos de la franquicia.



Una de las emocionantes adiciones a esta entrega es el mapa Rebirth Island, que hará su debut en la versión móvil del juego.



Activision ha destacado que este mapa ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer una experiencia emocionante que combina elementos de Battle Royale y el modo multijugador.



Aunque el lanzamiento global está programado para 2024, algunos afortunados jugadores han tenido la oportunidad de probar el juego en países de lanzamiento limitado, incluyendo Australia, Chile, Noruega y Suecia.

El juego estará disponible en noviembre. Foto: Call of Duty

Activision ha trabajado en colaboración con equipos de Warzone en Activision Shanghai Studio, Beenox, Digital Legends y Solid State Studios para mejorar la experiencia del juego.



Entre las mejoras anunciadas se incluyen controles táctiles, menús optimizados, mayor calidad de renderizado y opciones de personalización mejoradas, además de una reducción en el espacio de instalación.



Los jugadores interesados pueden registrarse para reservar Call of Duty: Warzone Mobile en la App Store o a través de Google Play, asegurando su acceso al emocionante mundo de Warzone en sus dispositivos móviles en la primavera de 2024.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.

