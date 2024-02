'Call of Duty: Warzone Mobile' llegará a Android e iOS el 21 de marzo

Activision anunció el lanzamiento global de 'Call of Duty: Warzone Mobile' para dispositivos Android e iOS el próximo 21 de marzo.

Este lanzamiento permitirá a los jugadores de todo el mundo disfrutar de la experiencia 'battle royale' en sus móviles, manteniendo el progreso entre las diferentes plataformas de la franquicia.

El juego incluirá el mapa urbano Verdansk, permitiendo a hasta 120 jugadores competir simultáneamente en partidas intensas y dinámicas.



Además, reintroduce el mapa Rebirth Island, que soporta hasta 48 jugadores bajo las reglas de Resurgimiento, una modalidad que permite a los jugadores reaparecer mientras un compañero siga en pie, eliminando la necesidad del Gulag para un retorno más rápido al combate.

Además de estos mapas, 'Call of Duty: Warzone Mobile' ofrecerá a los jugadores la oportunidad de sumergirse en la acción clásica de 'Call of Duty' con múltiples mapas y modos de juego, incluyendo favoritos como Shipment, Shoot House, Scrapyard, así como modos tradicionales como Team Deathmatch, Domination, Kill Confirmed y Search and Destroy, además de las opciones Hardcore.

El desarrollo de este título ha sido posible gracias a la colaboración de varios estudios especializados en juegos móviles, incluidos Activision Shanghai Studio, Beenox, Solid State Studios y Digital Legends en Barcelona.



Este esfuerzo conjunto ha facilitado la implementación de un sistema de progresión y contenido compartido con las versiones de 'Call of Duty: Warzone' y 'Call of Duty: Modern Warfare III' para consolas y PC.

La integración entre plataformas es uno de los puntos fuertes del juego, permitiendo a los participantes mantener su nivel de jugador, el nivel de armas, la progresión del Pase de batalla, así como una lista de amigos compartida y los canales de chat. Además, los paquetes adquiridos en la tienda del juego estarán disponibles en todas las plataformas, con algunas excepciones exclusivas.

Activision también ha puesto énfasis en la personalización y la accesibilidad, ofreciendo diversas opciones de configuración y control, incluida la capacidad de conectar un mando.

Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.