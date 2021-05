¿Quién ganó el torneo de Call of Duty: Warzone entre futbolistas?

Veinte futbolistas profesionales fueron invitados para participar de un torneo exclusivo de Call Of Duty: Warzone, el reconocido Battle Royale de Call Of Duty, uno de los títulos más jugados en el mundo gamer actualmente.



Este torneo hace parte de una alianza con la página deportiva 433 y fueron invitados jugadores como Riqui Puig (del Barcelona), Arthur (de la Juventus), Dávinson Sánchez (del Tottenham), Nico Tagliafico (del Ajax), entre otros más.



Cada uno de los futbolistas conformó su propio equipo y 60 jugadores hicieron parte de la partida en el reconocido mapa de Verdansk. Aquí puede ver un resumen del torneo:

La modalidad del juego consiste en sobrevivir a la 'tormenta' que va reduciendo el mapa y eliminar a los jugadores rivales hasta ser el último o los últimos en pie.



El equipo de Sergio Reguilón, el lateral izquierdo del Tottenham y exjugador del Real Madrid, fue quien se quedó con la victoria. Neto, el segundo portero del Barcelona, quedó en el segundo puesto.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

En Twitter: @TecnosferaET

