Activision sorprendió a los fanáticos de Call of Duty con un emocionante anuncio: por primera vez en la historia de la franquicia, los jugadores podrán transferir ciertos contenidos, como armas y skins, del popular videojuego Modern Warfare II a la anticipada nueva entrega, Modern Warfare III.



(Puede ser de su interés: Lords of the Fallen: nuevos detalles sobre la jugabilidad del RPG de fantasía oscura).

Con el lanzamiento de Modern Warfare III programado para el 10 de noviembre en consolas y PC, los detalles sobre el juego han sido objeto de especulación y emoción entre los aficionados. Sin embargo, Activision mantuvo en secreto gran parte del contenido y las características de esta nueva entrega en su primer adelanto.



(Además: Disney Illusion Island: este es el tráiler del juego de Nintendo Switch).



Ahora, la noticia de la posibilidad de transferir ciertos contenidos desde Modern Warfare II a Modern Warfare III ha causado un gran revuelo. Los jugadores que se han dedicado a la actual entrega, Modern Warfare II, podrán aprovechar al máximo su tiempo invertido, ya que podrán transferir elementos a la nueva secuela, lo que les permitirá comenzar con un arsenal 'listo para usar desde el primer día'.

La transferencia incluirá ciertos contenidos de Call of Duty: Warzone II, como armas y skins, así como paquetes, operadores y otras recompensas. Sin embargo, Activision ha aclarado que algunos elementos podrían no estar disponibles en Modern Warfare III si difieren de la entrega anterior.



(Lea aquí: Cyberpunk 2077: de las consolas a los libros, lanzan novela literaria del videojuego).



Es importante destacar que esta emocionante función tendrá algunas restricciones. Si ciertos vehículos o elementos específicos no están presentes en Modern Warfare III, no podrán ser migrados desde el juego anterior.



Además, las Wartracks, que son las canciones utilizadas en el juego, tampoco serán transferibles. Activision también ha enfatizado que no habrá una opción de transferir elementos desde Modern Warfare III de regreso a la actual entrega.

Esta novedad en la franquicia Call of Duty ha generado una gran expectación entre los jugadores, que ahora cuentan con la oportunidad de llevar consigo sus recompensas y logros a la nueva entrega.



Con esta función de transferencia, los fanáticos podrán comenzar su experiencia en Modern Warfare III con una ventaja adicional.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada en la agencia Europa Press, y contó con la revisión de un periodista y un editor.

Más noticias en EL TIEMPO