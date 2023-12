'Call of Duty: Modern Warfare III': un paso audaz con algunos tropiezos

"Call of Duty: Modern Warfare III", lanzado a principios de noviembre, ha traído consigo una mezcla de innovaciones audaces y aspectos mejorables, marcando un nuevo capítulo en la reconocida serie.



El juego se distingue por la introducción de las Misiones de Combate Abierto en la campaña, una evolución notable que ofrece a los jugadores una libertad sin precedentes. Esta flexibilidad en el enfoque de las misiones es refrescante y estimulante, brindando una experiencia de campaña más rica y personalizada.

Sin embargo, se nota una falta de refinamiento en la inteligencia artificial de los enemigos. En las misiones de mundo abierto, a menudo se observa que los enemigos buscan cobertura de manera ineficaz, quedando expuestos en la línea de fuego, lo que resta realismo y desafío a estas confrontaciones.



Comparando con las dos entregas anteriores de la saga, la campaña de "Modern Warfare III" no alcanza los mismos niveles de intensidad y emoción que dejaban sin aliento al jugador. Aunque la narrativa está bien ejecutada, la campaña se siente corta y no ofrece una experiencia tan completa y satisfactoria, dejando gran parte del peso en el modo multijugador.



En cuanto al multijugador, el juego brilla con la modernización de 16 mapas clásicos de "Modern Warfare 2" (2009). La actualización de estos mapas mantiene su esencia mientras se integran mejoras en la jugabilidad y la tecnología visual.



Además, se han realizado importantes mejoras en el movimiento dentro del juego, resultando en una experiencia más fluida y refinada en comparación con "Modern Warfare 2". Esto se aprecia tanto en los mapas clásicos renovados como en los nuevos entornos de batalla, ampliando las opciones y manteniendo el juego fresco y emocionante.



"Call of Duty: Modern Warfare III" es un título que avanza valientemente, equilibrando innovación con respeto por su legado. Aunque la campaña podría haber sido más robusta y la inteligencia artificial necesita pulirse, las mejoras en el movimiento y la revitalización de los mapas clásicos en el multijugador compensan estas deficiencias.



Para los aficionados de largo plazo y los nuevos jugadores, "Modern Warfare III" ofrece una experiencia que es familiar pero sorprendentemente nueva, aunque no exenta de áreas para mejorar.*Tuvimos acceso al juego gracias a un código proporcionado por Activision.