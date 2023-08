La exitosa franquicia de videojuegos, Call Of Duty, está a punto de lanzar su última entrega, Call Of Duty: Modern Warfare III. Activision, la compañía detrás de la serie, ha confirmado que el juego llegará a las consolas PlayStation y Xbox, así como a PC, el próximo 10 de noviembre.



Aunque se ha mantenido gran parte de la información en secreto, Activision ha lanzado un emocionante tráiler a través de sus plataformas de redes sociales. El adelanto apenas arroja luz sobre lo que los fanáticos pueden esperar de esta nueva entrega de la popular franquicia de "first person shooter".



(Le puede interesar: Mortal Kombat 1 anuncia el regreso de tres personajes clásicos: Reptile, Ashrah y Havik).

Las especulaciones sobre el lanzamiento de Modern Warfare III comenzaron a circular en febrero, cuando Bloomberg informó que el juego estaría listo para el otoño, basándose en fuentes cercanas a la desarrolladora de videojuegos estadounidense.



Fue en mayo cuando medios como Insider Gaming compartieron detalles sobre los planes de lanzamiento. Se reveló que Sledgehammer Games, una subsidiaria de Activision, estaba a cargo del desarrollo del juego. Además, se confirmó que Modern Warfare III ofrecería una experiencia completa con su modo campaña, multijugador y zombis, junto con la inclusión de un nuevo mapa y otros detalles emocionantes.



(Le puede interesar: Valorant: todo lo que debe saber de Champions Los Ángeles).

Facebook Twitter Linkedin

Call Of Duty: Modern Warfare III Foto: Call of Dutty.

Las pruebas beta del juego están programadas para llevarse a cabo en las consolas PlayStation 4 (PS4) y PlayStation 5 (PS5), así como en Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Una vez que se completen estas fases de prueba, el lanzamiento oficial está programado para el 10 de noviembre de este año.



Es importante mencionar que en febrero, Microsoft anunció un acuerdo con Nintendo para traer sus juegos a la plataforma Nintendo Switch. Esto ha llevado a especulaciones de que Call Of Duty: Modern Warfare III también podría formar parte de este pacto, como sugieren informes de Engadget.

Más noticias

Call of Duty ahora avisará a los jugadores cuando elimine a un tramposo del juego​

Disney Illusion Island: este es el tráiler del juego de Nintendo Switch

¿Es fan de las 'Tortuga Ninja'? Minecraft estrena contenido descargable para jugadores

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Eurpa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.