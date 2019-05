Vea el nuevo juego AAA de PlayStation para realidad virtual

Una ambiciosa producción triple A que tomó tres años de trabajo realizar es la primera gran entrega de PlayStation para sus dispositivos de realidad virtual (VR).



Se trata de Blood & Truth, un juego lleno de venganza, violencia y, como su propio nombre lo indica, sangre, en el que el jugador se mete en los zapatos del exsoldado Ryan Marks, quien tras la muerte de su padre tiene que rescatar a su madre secuestrada por unos mafiosos en la capital británica.



En entrevista con la agencia de noticias Efe, su director de diseño, Simon Hermitage, afirmó que el principal objetivo del estudio desarrollador London Studio (subsidiaria de Sony) con este juego era llevar la experiencia de un título de acción a otro nivel.

Hermitage explicó que uno de los retos del proyecto, en el que trabajó un equipo de unas 70 personas, era lograr un "balance muy nítido" entre gráficos y jugabilidad, y añadirle, además, un componente básico en realidad virtual que es que el jugador "se sienta totalmente dentro de la escena".



"En VR pueden verse muy bien los gráficos y que la jugabilidad esté bien pero no puedes permitirte que el jugador no sienta que está en medio de la acción, así que trabajamos muy duro para que las tres cosas -calidad visual, juego y sensación de presencia- encajaran muy bien", indicó.



El juego también cuenta con un componente cinematográfico a fin de que el jugador se sienta "viviendo" un largometraje de acción y no solo en un videjuego. El reto estuvo en ajustar a modo de "guión de cine" toda la trama, tema en el que ayudó que los personajes fueran interpretados por actores de carne y hueso. Con tecnología de captura del movimiento, fueron moldeados en personajes 3D, lo que aporta mayor realismo y características cinematográficas.

"Diseñar en VR es súper emocionante porque todo el rato son cosas nuevas, tienes que crear nuevas formas de hacer videojuegos, hay que aprender mucho", explicó Hermitage.



En marzo de este año PlayStation informó de que, desde el lanzamiento de sus dispositivos de realidad virtual en octubre de 2016 han comercializado más de 4,2 millones en todo el mundo. "Blood&Truth", a la venta a partir del próximo 29 de mayo.

