Durante los últimos meses, los aficionados a los videojuegos en China no han podido acceder a los contenidos del desarrollador estadounidense Blizzard Entertainment, pues la empresa suspendió la operación de algunos de sus contenidos en el país asiático.



Overwatch 2, Hearthstone y World of Warcraft -más popularmente conocido como WoW-, son juegos que permiten a los usuarios luchar contra monstruos en el mundo medieval de ‘Azeroth’. Una de sus características principales es que es un juego online donde cada participante se convierte en un personaje del videojuego.

Blizzard Entertainment llegó a China hace más de dos décadas y tras no llegar a un acuerdo con la empresa tecnológica NetEase, apagó los servidores de estos juegos.



Por su parte y tras una pérdida millonaria, la empresa NetEase estableció una demanda, donde pretende que la empresa editora de videojuegos lo indemnice con 300 millones de yuanes, por los usuarios que perdió al cerrar sus servidores.

Overwatch 2 - El modo PvE de Overwatch 2 se lanzará en 2023, según la hoja de ruta de contenido de Blizzard. Foto: Captura tomada de Blizzard

Por otro lado, los usuarios de los videojuegos mencionaron a través Weibo -red social China, similar a Twitter- su malestar ante la salida de la empresa, con comentarios como: “cuando me desperté, todavía no quería aceptarlo”, “lloré toda la noche mientras dormía porque el juego se había desconectado. Soñé que lloraba en medio de la clase” y “perdí mi primer amor, World of Warcraft”.



Sin embargo, la compañía estadounidense informó recientemente que ha realizado una apelación a la demanda de la empresa NetEase, sin llegar a acuerdo alguno.

Asimismo, la empresa portavoz de Blizzard dijo a CNN: “nuestro compromiso con los jugadores de China sigue siendo fuerte, ya que seguimos trabajando con Tencent para distribuir 'Call of Duty: Mobile', así como continuamos las conversaciones activas con socios potenciales para reanudar el juego de las franquicias icónicas de Blizzard".

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

