En noviembre de 2020, Electronic Arts y Dice publicaron Battlefield 2042, un juego que se había configurado como uno de los más esperados en la temporada luego de su fuerte campaña publicitaria y una beta que no convenció a muchos, pero que prometía mejorar.



​Sin embargo, tres meses después de su lanzamiento, el juego perdió el cariño del público general y se ha enfrentado a un fuerte rechazo a través de redes sociales por parte de fanáticos y desarrolladores de antiguos títulos de la franquicia.

Sin embargo, en medio de los mensajes, ha tomado relevancia en los últimos días la petición, publicada en change.org, de miles de jugadores que le exigen a Electronic Arts un reembolso por el título al considerar que la compañía incurrió en "publicidad engañosa".



​"Según muchos informes de consumidores, Electronic Arts y DICE no cumplieron muchas de las promesas que hicieron en el lanzamiento, y Battlefield 2042 se lanzó como un título no jugable. Incluso hoy, Battlefield 2042 tiene errores que cambian drásticamente la experiencia en el juego", señala la petición.



​Actualmente, esta solicitud cuenta con 198.504 firmantes y, según la página web, al alcanzar las 200.000 firmas se convertirá en una de las "peticiones más firmadas".

No todo está mal en Battlefield 2042

Para este videojuego, EA y Dice apostaron por mapas enormes con diferentes tipos de terrenos y edificaciones, que dotan de verticalidad a los enfrentamientos. Los escenarios son tan grandes que montar un avión de caza no es descabellado ni hace que el jugador atraviese el mapa de punta a punta en cuestión de segundos.



Esto se traduce en combates vibrantes entre 128 jugadores (en consolas de nueva generación), que garantizan horas y horas de diversión.



Además, la inclusión de un sistema que permite modificar en tiempo real los aditamentos de las armas brinda un nuevo abanico de posibilidades tácticas a los jugadores.



Por otro lado, el retorno de mapas de entregas anteriores es una agradable sorpresa para los seguidores de la franquicia que esperan volver vivir, con mejores gráficos y características, esos momentos que lo enamoraron de la franquicia.



Finalmente, su historia, aunque no es algo nunca antes abordado, logra enganchar desde el primer momento: un conflicto geopolítico entre Estados Unidos y Rusia que ha dejado a miles de personas sin hogar, ni nacionalidad y que buscan sobrevivir.

Las 'pecados mortales' del juego

Desde su lanzamiento, miles de usuarios han reportado fallos que opacan por completo la experiencia del juego. Entre ellos están, enemigos que aparecen y desaparecen, errores de cargas, inestabilidad en las partidas y disparos que no causan daño.



Para un título que no cuenta con campaña y se trata netamente de una experiencia multijugador en línea, estos errores son bastantes graves.



Por otro lado, está que el juego abandonó el sistema de clases, permitiendo que todos los jugadores puedan disponer de todas las armas y aditamentos. Esto permite a que se pierda un poco el sentido de equipo y estrategia que se espera encontrar en enfrentamientos de la magnitud de Battlefield 2042.



​Sumado a esto, el título no incluye un sistema de chat por voz integrado, lo que dificulta aún más la conexión y coordinación de equipos, por los que la experiencia del multijugador tiende a reducirse a conflictos aislados en un gran mapa donde cada quien tira por su lado.



​Adicional a esto, es difícil identificar cada facción en medio del combate, pues se trata de los mismos personajes en cada equipo. Finalmente, la historia queda convertida en una excusa para el juego, pues no se profundiza en ella, y aunque se espera que se desarrolle con la llegada de la primera temporada, aún falta mucho para ello.



Según informaron sus desarrolladores, la primera temporada de Battlefield 2042 saldrá hasta "inicios de verano".



Reconociendo que esto es mucho más lejos de lo esperado, los desarrolladores recompensarán a quienes adquirieron la versión "Gold" y "Ultimate Edition".



"Estos jugadores recibirán un lote exclusivo con un aspecto de especialista, de arma y de vehículo, un arma cuerpo a cuerpo y una ficha de juego, que se entregarán en la próxima actualización", señala la página web del videojuego.

Caída drástica en el número de jugadores

Luego de tres meses con parches que intentan solucionar los errores del juego, Battlefield 2042 presenta una caída en el número de jugadores. Según el portal especializado SteamDB, actualmente hay 1.956 personas jugando este título, quedando por debajo de juegos como NBA 2K21 en Steam.



Sin embargo, hay que aclarar que esta cifra no contempla el número de jugadores en consolas. No obstante, da cuenta del fuerte impacto que han tenido las fallas.