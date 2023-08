Opening Night Live, la ceremonia de apertura de la Gamescom 2023, tenía una sorpresa para todos los fanáticos de los videojuegos en el mundo. Aunque se había dicho que no iban a haber nuevos lanzamientos, todo esto era solo un mito, pues el pasado martes 22 de agosto se hizo el anuncio de lo nuevo de Little Nightmares 3.

Hace algunos meses se había hablado de que el juego ya se encontraba en desarrollo y pronto se haría el anuncio de la tercera entrega, pero no habían dado muchos detalles sobre qué traería esta nueva versión.

¿Están listos para regresar a La Nada, pequeños?

Ahora, ya es oficial que Bandai Namco decidió continuar la saga con una tercera entrega a cargo de otro estudio, en este caso Supermassive Games, quienes ya han revelado el primer tráiler de Little Nightmares III y darán nuevos detalles en los próximos días.

¿Quiénes son los desarrolladores?

Little Nightmares III está siendo desarrollado por Supermassive Games, un estudio experimentado en el género de terror, y su lanzamiento se haría de forma oficial en el 2024, aunque la fecha exacta aún no ha sido confirmada.



Uno de los aspectos más notables en esta nueva edición es el cambio de paleta de colores, optando por tonos ocres en contraste con el tono azulado característico de los dos primeros juegos. Sin embargo, en el tramo final del tráiler, el juego regresa a la atmósfera oscura que caracteriza a Little Nightmares y Little Nightmares 2.



Otro elemento que sorprendió a los fans, es la presencia de dos protagonistas, una característica que podría incluso evolucionar hacia un modo cooperativo en Little Nightmares III.

El tráiler captura todos los elementos icónicos de la serie: puzles, un estilo artístico reminiscente de "Tim Burton", escenarios surrealistas y una iluminación tenue que inmediatamente conecta con la audiencia, siguiendo la línea de las primeras versiones.



Bandai Namco ha confirmado las plataformas para esta nueva entrega de Little Nightmares 3 serían: PS5/PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

