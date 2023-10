Atención: se confirma la adquisición de Activision-Blizzard por parte de Xbox

Luego de 20 meses de batallas con los reguladores de Reino Unido y Estados Unidos, Microsoft acaba de finalizar su acuerdo de adquisición por cerca de 69.000 millones de dólares de Activision Blizzard.



Microsoft anunció oficialmente su adquisición de Activision Blizzard, uno de los principales actores en la industria de los videojuegos. Este movimiento estratégico marca un hito significativo en la estrategia de expansión de Microsoft en el mercado de los videojuegos y genera una oleada de emoción entre los seguidores de Xbox y los amantes de los videojuegos en general.



"Amamos los videojuegos. Jugamos, creamos juegos y sabemos de primera mano cuánto significa el juego para cada uno de nosotros como individuos y colectivamente, como comunidad. Y hoy, damos la bienvenida oficialmente a Activision Blizzard y sus equipos a Xbox", expresaron en el comunicado.



El jefe de juegos de Microsoft, Phil Spencer, expresó su profundo respeto por el legado y el impacto de Activision Blizzard en la cultura de los videojuegos y el entretenimiento en general. Entre los logros notables de Activision Blizzard se encuentran la creación de algunas de las franquicias de juegos más icónicas, como Call of Duty, World of Warcraft y Diablo.



Esta adquisición permitirá que Microsoft amplíe su cartera de títulos de alta calidad y colabore con estudios de desarrollo de renombre. Los entusiastas de los videojuegos pueden anticipar con ansias la disponibilidad de más juegos de Activision Blizzard en Game Pass y otras plataformas de Microsoft en el futuro cercano.



La compañía seguirá operando de forma completamente autónoma. Foto: Activision Blizzard

"Juntos, crearemos nuevos mundos e historias, llevaremos tus juegos favoritos a más lugares para que más jugadores puedan unirse, y nos relacionaremos y deleitaremos a los jugadores de nuevas e innovadoras formas en los lugares donde les encanta jugar, incluyendo dispositivos móviles, transmisión en la nube y más", dice el comunicado.



La noticia también pone de relieve el compromiso de Microsoft con la inclusión y la diversidad en la industria de los videojuegos. La empresa se compromete a fomentar una cultura que sea acogedora para todas las personas y que les permita alcanzar su máximo potencial, luego de las acusaciones que trabajadores y extrabajadores de Activision Blizzard, quienes acusaron a la empresa de violar las leyes estatales al permitir una "cultura de machismo y acoso laboral generalizada en el lugar de trabajo".

El acuerdo había enfrentado una fuerte oposición por parte de Sony, fabricante de la consola PlayStation. El jefe de videojuegos de esa compañía, Jim Ryan, sugirió que Microsoft podría perjudicar a sus competidores al venderles una versión inferior de su popular juego de disparos Call of Duty. En julio, Microsoft y Sony firmaron un acuerdo de 10 años que mantendría futuras entregas de Call of Duty en las consolas PlayStation. Ryan les informó a los empleados a fines de septiembre que se retiraría de Sony en marzo.



Los reguladores del Reino Unido habían vetado previamente el acuerdo, argumentando que podría resultar en precios más altos, menos opciones y menos innovación para los jugadores. El nuevo acuerdo significa que Microsoft no puede limitar el acceso al contenido clave de Activision a su propio servicio de juegos en la nube ni retener esos juegos de sus competidores, según afirmó el regulador.



Algunos pendientes que tendrá que enfrentar Microsoft

Call Of Duty: Modern Warfare III Foto: Call of Dutty.

La compañía sigue en un enfrentamiento con Apple Inc. por el acceso a su tienda de aplicaciones. En 2020, el presidente de Microsoft, Brad Smith, criticó los términos de Apple, que incluyen un recorte del 30% de los ingresos de los desarrolladores y restricciones en los juegos en la nube.



Aunque el fabricante de Fortnite, Epic Games Inc., demandó a Apple por prácticas anticompetitivas, ha tenido dificultades para obtener victorias en los tribunales. Y la tienda de aplicaciones de Apple todavía no es acogedora para el servicio de juegos en la nube de Microsoft, al cual los usuarios de iOS tienen que acceder a través de un navegador móvil.



Otros aspectos del panorama de los videojuegos han cambiado desde que se anunció por primera vez el acuerdo con Activision en enero de 2022. El metaverso, un mundo en línea persistente en el que los consumidores jugarían y comprarían, no resultó ser una oportunidad comercial tan grande como muchos en la industria creían. Ese negocio se identificó como un impulsor clave de la adquisición cuando se anunció.



Los retrasos también significan que Microsoft solo puede comenzar ahora el proceso de reformar la cultura de Activision de la manera que la empresa desea. Mientras que Microsoft tradicionalmente ha adoptado un enfoque de no intervención con los estudios de juegos que adquiere, es posible que esta vez esté más involucrado. Los fanáticos a menudo han criticado algunas decisiones comerciales de Activision, como saturar el mercado con lanzamientos de Tony Hawk's Pro Skater y Guitar Hero que terminaron devaluando las franquicias. También han señalado que la amada serie StarCraft de la compañía carece de recursos porque genera menos ingresos que otros juegos.



El CEO de Activision, Bobby Kotick, ha sido objeto de críticas por su manejo de las quejas de acoso en la empresa. En 2021, el Departamento de Derechos Civiles de California demandó a Activision por fomentar una cultura de "chico de fraternidad". Desde entonces, la empresa nombró a un oficial para supervisar la diversidad, la equidad y la inclusión, designó a un jefe de diseño de juegos inclusivos y publicó un informe sobre el progreso de la empresa en cuestiones laborales.



Microsoft también se comprometió a mantenerse neutral ante la sindicalización de los empleados, después de que Activision desafiara los esfuerzos de organización. En enero, los trabajadores de la unidad de videojuegos ZeniMax de Microsoft se unieron al sindicato Communications Workers of America, y Microsoft reconoció de inmediato el sindicato.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Xbox y Bloomberg, y contó con la revisión de la periodista y un editor.