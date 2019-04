Así se vivió la esperada Final de Latinoamérica de 'League of Legends'

Las puertas del Movistar Arena se abrieron hacia las 12 del mediodía. Pero un par de horas antes decenas de fanáticos del videojuego 'League of Legends' (LoL) ya rodeaban las instalaciones del estadio cubierto. Algunos, con máscaras de los campeones, como son llamados los personajes del juego, otros con camisetas de los equipos y los más arriesgados, disfrazados y maquillados.



La emoción es evidente. En unas horas comenzaría uno de los eventos de 'e-sports' más importantes de la región: la Final Movistar Latinoamérica en la que compitieron los 8 mejores equipos de la región.

'League of Legends' es un juego gratuito de estrategia en el que se enfrentan dos equipos de cinco personas. El objetivo final es conquistar la parte del mapa controlado por el equipo oponente y destruir su base. Gana el que logre la victoria en tres partidas.

El Movistar Arena fue el escenario del duelo entre el equipo mexicano Rainbow 7 e Isurus Gaming, de Argentina. El primero es el grupo de la región que ostenta la mayor cantidad de títulos al haber obtenido un total de 10 triunfos. Isurus, por su parte, lo integran algunos de los jugadores más importantes de Latinoamérica entre ellos el mexicano Édgar Ali Bracamontes, conocido como 'Seiya' en el juego y considerado como la estrella de los esports en la región.



La final, que contó con la asistencia de 10.000 personas y 82.000 usuarios que siguieron la transmisión, tuvo representación colombiana gracias a Gerson ‘Dye’ Camacho, quien se desempeña como entrenador de Rainbow 7 luego de haber entrenado durante dos años al equipo colombiano Dash9, uno de los más representativos del país.



“Va a ser difícil, vamos a enfrentar a un equipo que cuando se armó tenía a todas las estrellas. Pero es una felicidad que podamos estar acá. Hicimos bien las cosas y esperamos que el trabajo se pueda ver marcado”, dijo Camacho previo al encuentro.



Los eventos de esports se caracterizan por ser encuentros llenos de emoción y adrenalina. Los fanáticos de cada esquina gritan y animan a su equipo, pero en esta ocasión Rainbow 7 es, sin duda, el favorito entre los asistentes y el que más apoyo recibió.



Luces de colores y un efecto de fuego decoran el escenario y avivan la emoción del encuentro. La sed de victoria y la tensión de la competencia confirman lo que todos los asistentes quieren demostrar: 'League of Legends' es más que un videojuego.

El mexicano 'Seiya' es uno de los referentes de la escena competitiva de League of Legends en Latinoamérica. Foto: EL TIEMPO

El título, creado por la compañía Riot, representa un papel fundamental en el desarrollo de los esports o deportes electrónicos a nivel global. Sólo la final del Mundial de 2018, en el que compitieron los mejores equipos del mundo y que tuvo lugar en Corea del Sur el pasado mes de octubre, fue transmitida en 19 idiomas diferentes en más de 30 plataformas y canales de Televisión y contó con una audiencia de más de 200 millones de personas.



"Vinimos a apoyar a Rainbow 7. Han demostrado que merecían llegar a la Final. Estamos muy felices de venir a apoyarlos", señaló uno de los asistentes, quien juega LoL desde la primera temporada.



“Es demasiado emocionante lo que se vive en una final porque son todos los frutos que estuviste dando en los principios del split, la emoción que uno trae sobre todo en un país distinto es indescriptible, siempre hay mucho apoyo. Dimos el 100 por ciento en los entrenamientos de este mes para dar lo mejor y que la gente disfrute”, afirma Fabián 'Warangelus' Esteban Llanos, de Isurus Gaming, quien agrega que la principal debilidad de su oponente es que “juega lento y espera mucho el error del enemigo".



"Vamos a tener una estrategia que permita contrarrestar eso. Esperamos que con el mismo estilo de juego que les ganamos anteriormente rinda frutos esta vez", afirmó.



Por su parte, Seiya señala que “esta final es muy importante para todos nosotros por lo que representa y lo que buscamos como equipo, hay mucha emoción”, añade Seiya.

Raúl Fernández, gerente general de Riot Games para Latinoamérica, afirma que “este tipo de eventos no solo tienen un impacto en los jugadores y equipos sino en el ecosistema de la industria en general. Puede ser una buena plataforma para que gente ajena al medio se dé cuenta del fenómeno y pueda involucrarse de manera más activa".



Y añadió: "No solo es una oportunidad para chicos de darse cuenta que quieren jugar Lol, o jugadores actuales, sino también para que empresas y patrocinadores, que puedan apoyar el crecimiento de la escena".



El evento también tiene una relevancia trascendental para Colombia pues desde 2014 no se realizaba un encuentro de esta magnitud. Además, llega en un momento en el que los esports en Colombia se fortalecen luego del lanzamiento de la Golden League, la primera liga profesional de League of Legends del país.

Un show único

La antesala del encuentro es un show de Cosplay, una modalidad de concurso en la que los participantes se disfrazan de algunos de los personajes del videojuego. Lobomolotov, una de las cosplayers más importantes del país, es la única colombiana que participa.



La previa continúa con una serie de videos que resumen el desarrollo de la Liga, la trayectoria de los equipos, los jugadores y los resultados.



Luego, es tiempo de una batalla de Free Style, un show de rap de improvisación. Cada equipo es representado por un artista que canta rimas y argumenta por qué su grupo es el mejor. En este punto, la ansiedad aumenta.



"Yo digo 'League of', ustedes griten Legends", se escucha desde el escenario. El Movistar Arena retumba y el esperado anuncio de la salida de los equipos pone a vibrar a los asistentes.



Isurus Gaming son los primeros en aparecer en el escenario. Con una bandera de su equipo liderando en la punta, los jugadores salen en fila y son recibidos como estrellas. Pero la euforia crece cuando aparecen los miembros de Rainbow 7 y su entrenador colombiano. Todos se paran de sus sillas y aplauden.



Luego de la presentación, el momento de ‘Selección’ de los campeones, como son llamados los personajes del juego, comienza. Los jugadores eligen de un catálogo de cerca de 145 campeones y tras este proceso, por fin se inician las partidas. Gana el equipo que logre victoria en tres de ellas.

Es evidente la tensión desde la tarima. Con un cuaderno en la mano, el colombiano 'Dye' camina detrás de sus jugadores y les habla internamente mediante un micrófono. Su trabajo es vital para lograr el triunfo.



"No hay una definición de lo que es ser entrenador. Hay que aprender a abarcar todos los aspectos desde alentar al equipo, la motivación y la parte estratégica. Es un rol muy exigente. Cada día tienes que estar pendiente de los jugadores, de que están comiendo bien, durmiendo bien o que están bien de ánimo. En la parte estratégica entra el análisis de qué se está haciendo, qué debemos mejorar y las debilidades del oponente", explica.



Tras cerca de 20 minutos, Isurus Gaming se impuso en el primer encuentro. Sin embargo, los de Rainbow 7 tomaron ventaja y se quedaron con la segunda partida, empatando la serie 1-1 y reavivando la esperanza de todos los seguidores en la Arena. Pero, Rainbow no logró remontar y terminó cayendo 1 a 3 en las siguientes partidas. Isurus Gaming, al final, levantó la copa y se coronó campeón de la Liga.



"En todo momento teníamos planeado lo que íbamos a jugar y cómo. Sabíamos que el que tuviera el mejor aproach iba a tener un pie por encima del otro en la final", dijo el jugador chileno conocido con el nickname de 'Warangelus'.



Tras este triunfo, los jugadores de Isurus Gaming ganaron un pase para el Mid Season Invitational, uno de los eventos globales más importantes de 'League of Legends', que tendrá lugar en mayo en Vietnam.



Ana María Velásquez Durán

Redacción Tecnología

@Anamariavd19