Así puede activar 12 meses de PlayStation Plus con 50 % de descuento

¡Buenas noticias para los usuarios de PlayStation! Por tiempo limitado podrán activar una suscripción anual de PlayStation Plus con 50 % de descuento.



Lea también: ¿Los juega? Estos son los videojuegos más estresantes, según estudio

Esta promoción estará disponible hasta el 30 de agosto, según informó en la compañía en sus redes sociales:

La oferta de 'Mitad de año, Mitad de precio' solo está disponible para usuarios que no cuenten con una suscripción a PS Plus en este momento. Ingrese al siguiente link para activar el descuento y que la suscripción anual pueda adquirirse por 19.99 dólares: https://store.playstation.com/es-co/product/IP9101-NPIA90005_01-PSPLUSDIS50OFF1Y/



Recuerde que con esta suscripción a PlayStation Plus tendrá acceso al mundo del modo multijugador online y a beneficios exclusivos como betas anticipadas o complementos exclusivos para algunos de los videojuegos más populares. También accederá a descuentos exclusivos en juegos y reservas.



Siga leyendo: Apple vs. Epic: un juicio que cambiará la industria



Igualmente, hará parte de un programa mensual de recompensas en el que tendrá acceso a dos juegos de PlayStation 4 de forma totalmente gratuita. Y si es usuario de PlayStation 5, tendrá a su alcance una colección especial de videojuegos como God of War, Persona 5, The Last of Us Remastered, Bloodborne y más.

TECNÓSFERA

En Twitter: @TecnosferaET

Más recomendados de Tecnósfera

Paso a paso: así puede activar Paint en WhatsApp Web

Con llegada de Call of Duty Vanguard, mapa de Warzone cambiará por completo

Remakes y más novedades del Pokémon Presents 2021