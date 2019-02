El antes y el después de The Legend of Zelda: Link's Awakening

La nostalgia se está volviendo el arma secreta de los estudios de videojuegos. Con una serie de 'remakes' para títulos como Mario Bros., Pókemos Go y Bomberman, y las nuevas versiones de viejas consolas como el atari y la PS Classic, casas productoras como Nintendo y PlayStation están dejando claro que sus éxitos de los años 80 y 90 no se van a quedar en el olvido.



Ahora, el turno le vuelve a llegar a Zelda, que aunque en 2017 lanzó Breathe of the Wild para la Switch, esta vez regresa con una nueva versión de Link's Awakening, que fue lanzado hace 25 años, para la misma consola.

Las nuevas entregas llevan las historias que ya conocemos a una nueva experiencia gráfica con nuevas posibilidades de juego. Desde mayor versatilidad en los movimientos de los personajes, hasta mayor sofisticación en los ataques y en las armas.



La nueva promesa de Nintendo eleva la nostalgia: presenta al héroes Link en mayor definición, a sus hazañas mucho más realistas y a la tierra ficticia de Hyrule, como un universo cada vez más extenso y detallado.



Estas son algunas imágenes de la vieja y nueva versión:

MARÍA PAULINA ARANGO

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@Mariapaulinaar