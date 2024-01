Así es el nuevo servicio de juegos Ubisoft + Premium

Ubisoft anuncia modificaciones sustanciales en su servicio de suscripción, Ubisoft+, con el fin de ofrecer una experiencia más beneficiosa para sus usuarios.



Estas mejoras engloban diversas opciones de suscripción, una selección curada de juegos, la posibilidad de acceder con anticipación a nuevos lanzamientos, como el caso de 'Prince of Persia: The Lost Crown', y otras adiciones. Estas nuevas funcionalidades se encuentran disponibles desde la fecha actual y son compatibles con múltiples plataformas.

Uno de los cambios principales consiste en la fusión de los previos servicios 'Ubisoft+ Multi-Access' y 'PC Access' en un único servicio denominado 'Ubisoft+ Premium'.



Los suscriptores de esta modalidad podrán disfrutar de lanzamientos simultáneos con las versiones físicas y digitales, la oportunidad de probar selectos títulos antes de su lanzamiento, acceso a ediciones premium de juegos, recompensas mensuales proporcionadas por Ubisoft, entre otros beneficios.



Ubisoft Premium Foto: ubisoft

Ubisoft+ Premium también incluye el early access a 'Prince of Persia: The Lost Crown', cuyo lanzamiento oficial está programado para el 18 de enero.



Los usuarios tendrán acceso a un amplio catálogo de juegos clásicos de Ubisoft, la posibilidad de explorar contenido descargable (DLC) y recibir bonificaciones exclusivas. Estos beneficios están disponibles tanto en Xbox como en PC, con la única exigencia de una suscripción que permitirá el acceso a los juegos en ambas plataformas.



Ubisoft se valoriza en la Bolsa de París Foto: Europa Press

Otra incorporación relevante es el servicio 'Ubisoft+ Classics', que alberga una extensa colección de los títulos más destacados en el catálogo de Ubisoft, incluyendo juegos como 'Far Cry 6', 'Rainbow Six Siege' y 'Watch Dogs: Legion'.



Los miembros de 'PlayStation+ Extra' y 'PlayStation+ Premium', así como los usuarios de PC, pueden acceder a esta biblioteca en constante crecimiento al suscribirse.



Philippe Tremblay, director de suscripciones de Ubisoft, destaca: "El propósito de Ubisoft+ es proporcionar un valor sustancial, y estamos comprometidos en ofrecer a nuestros suscriptores una amplia selección de juegos. En el futuro, presentaremos numerosos títulos emocionantes para disfrutar en early access o el mismo día de su lanzamiento, además de agregar juegos del catálogo de Activision Blizzard. Con los beneficios de nuestro diverso catálogo, creemos que estamos proporcionando una razón convincente para que nuestros jugadores se mantengan con nosotros".



Los actuales suscriptores de Ubisoft+ PC conservarán sus planes existentes con las tarifas de suscripción mensuales inalteradas, y los nuevos servicios están ahora disponibles para aquellos que deseen explorar estas novedades.

- Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial basado en información de Ubisoft y contó con la revisión de una periodista y un editor.