Este 19 de julio se estrena 'As Dusk Fall', un drama interactivo desarrollado por Interior/Night que aterriza a consolas Xbox y computadores a través de Gamepass y tiendas como Steam.



En este título, los jugadores explorarán la vida y los dramas de dos familias, cuyo destino se entrelaza por un accidente y un atraco fallido. Por un lado están los Walker, una familia compuesta por abuelo, padre, madre e hija, que se dirigen a Misuri a empezar una nueva vida.



Por otro lado están los Holt, tres hermanos que intentan sacar a su familia de las deudas que los ahogan por medio de un robo 'millonario', que no se concreta y que termina en una toma de rehenes.



Pero esto es solo el inicio de una historia que se desarrolla a lo largo de 30 años, en la que los jugadores deberán tomar decisiones que afectarán drásticamente el curso de la misma.



Este drama interactivo está protagonizado por actores reales, que han sido representados en un estilo artístico que le da el aspecto de novela gráfica y animados en un estilo de 2.5D.



Brilla en su modo multijugador

En la imagen, la versión adulta de Zoe Walker, quien sobrevivió al secuestro de los Holt. Foto: Interior / Night

Si bien se puede jugar en solitario, este título está pensado para ser disfrutado en compañía. Bien sea de forma local, en línea o mixta.



En 'As Dusk Fall', hasta ocho personas se pueden conectar para votar por las respuestas y acciones que deben realizar cada uno de los jugadores. Conscientes de que no todo sus jugadores cuentan con esa cantidad de controles en casa, este título cuenta con una aplicación de compañía con la que las personas se podrán conectar e interactuar en el juego.



No consiste netamente en tomar decisiones de si decir esto o aquello o mirar para un lado u otro. En momentos de alta tensión, como confrontar físicamente a alguien, los jugadores deberán realizar por turnos, rápidamente, ciertas acciones que se muestran en pantalla, tales como deslizar, presionar o girar. Si alguno de los participantes falla, la acción puede tener un resultado negativo.



Por otro lado, hay que decir que la democracia no siempre es la regla. Cada jugador cuenta con cierta cantidad de oportunidades para ignorar la decisión de su equipo y tener la última palabra, sin opción de apelación, sobre lo que se debe hacer.



Al finalizar cada capítulo, el juego les mostrará a los participantes el mapa narrativo que han transitado en ambas familias. Además, le indicará a cada uno de los jugadores los valores que han quedado en evidencia con base a sus votaciones.



Por otro lado, también hay un modo 'streamer', que le permite a los creadores de contenido en Twitch llevar la experiencia a su audiencia. Aquí, los espectadores podrán votar por las decisiones que prefieran a través del chat.

Un juego que no es apto para todo el público

'As Dusk Fall' tiene una clasificación ESRB 'Maduro +17', pues incluye contenido relacionado con violencia intensa, conflictos familiares, salud mental, entre otros. Además, tenga en cuenta que esta historia se mueve sobre situaciones límites que podrán terminar en tragedias, como asesinatos y suicidios.