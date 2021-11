Videojuegos: historias que los reyes del ‘streaming’ quieren mostrar

De un videojuego popular, a consolidarse como un deporte electrónico o e-sport, a tener una serie en Netflix, la plataforma de streaming con mayor cantidad de usuarios en el mundo. Ese sería un resumen muy corto del camino que ha recorrido League Of Legends (LoL), el videojuego desarrollado por Riot Games que, año tras año, va cambiando las reglas del juego en el mundo del gaming.



Este título, estrenado oficialmente el 27 de octubre de 2009, ha estado apalancado por una comunidad masiva de jugadores (tiene alrededor de 125 millones de jugadores mensuales en todo el planeta, según datos del portal Active Player) y también de admiradores a quienes les gusta ver a otros jugar: LoL es el videojuego más visto en la plataforma Twitch, con un promedio de 200.000 espectadores.

Riot Games, la empresa detrás del juego, lleva años enfocándose como una empresa de entretenimiento, más allá de su liderazgo en el desarrollo de videojuegos. EL TIEMPO habló con Shauna Spendley, presidenta de Entretenimiento de Riot Games, acerca del enfoque de la empresa. “Somos una empresa que trata de poner los videojuegos como el principal centro de entretenimiento de millones de personas en el mundo”, manifestó. Esto se ha venido traduciendo, por ejemplo, en el desarrollo de un circuito profesional de LoL como deporte electrónico. Eventos como el mundial de LoL, el Worlds, logran convocar a más de tres millones de personas en todo el mundo, año tras año. De hecho, los Worlds de 2020 y 2019 son el segundo y el tercer evento de e-sports más vistos en la historia de la industria.



Finales del Worlds 2021, el mundial de League of Legends. Foto: Riot Games

Y con el objetivo de seguir rompiendo barreras, marcando hitos y abriendo posibilidades para los videojuegos en la industria del entretenimiento, la apuesta de Riot Games es, nada más ni nada menos, una serie en Netflix inspirada en el universo de LoL.



Con tan solo una semana en la plataforma, Arcane ya ha logrado desbancar a la popular serie El juego del calamar y se ha subido al primer puesto en la lista de las series más vistas dentro de Netflix. Además, ha recibido la valoración más alta de la historia para series originales de Netflix en la plataforma IMDb: 9,4 de 10.



En la serie animada se puede ver a varios de los ‘campeones’ de LoL, como Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce y Viktor. Además, por supuesto, de cientos de referencias al universo del videojuego. La historia de la serie tiene lugar en las ciudades de Piltover y Zaun, escenarios de varias rivalidades entre familias y amigos.



El equipo de Tecnósfera estuvo presente en la premier de la serie, celebrada en las oficinas de Riot Games en Los Ángeles (Estados Unidos).

Durante el evento, Brandon Beck y Marc Merrill, cofundadores de Riot Games, le dijeron a EL TIEMPO que Arcane es posible gracias a una comunidad que ha acogido de gran manera a LoL por tantos años, además de ser una apuesta que abrirá muchas puertas a otros videojuegos para llevar sus universos a las plataformas de streaming, a la televisión o, por qué no, a la gran pantalla del cine.



Ella Purnell, quien le dio vida con su voz a Jinx, una de las protagonistas, destacó justamente que Arcane logra ser muy inmersivo, como si se tratara de un videojuego, pero que cuenta una historia que se complementa bien con detalles.



El hecho de que una serie esté inspirada en un video-juego habla muy bien del potencial que tiene el gaming en la industria del entretenimiento. Al ser universos muy desarrollados y que, además, ya cuentan, en la mayoría de casos, con la aprobación de un público masivo, son apuestas atractivas para llevar a las narrativas de las series y las películas.



Así como en un momento los libros exitosos se llevaban a la gran pantalla, estamos en un momento de la historia del entretenimiento en el que los videojuegos exitosos se empezarán a convertir en producciones de televisión, cine o streaming. Uncharted, uno de los títulos más populares exclusivos de Sony para los usuarios de PlayStation, tendrá su propia película, que se estrenará en HBO y estará protagonizada por Tom Holland. A esta plataforma también llegará otro éxito de Sony: The Last Of Us. Y es “solo el comienzo”, pues se están produciendo siete series y películas inspiradas en los títulos exclusivos para PlayStation.



Otro de los universos que han enamorado a los gamers es el de Fallout, un juego ambientado en siglos futuros y que también llegará a las plataformas de streaming. Amazon Prime Video será la encargada de llevar Fallout a las pantallas.



Y la lista sigue: Resident Evil, The Witcher, Halo, Assasin’s Creed, Cyberpunk, Far Cry, Final Fantasy, Sonic, Splinter Cell, Tomb Raider y muchos títulos más tendrán su espacio para contar y mostrar su historia de otra manera.



Y es que todos estos videojuegos tienen varias cosas en común: un universo muy completo y amplio que ha enamorado a los gamers, unos personajes que merecen que su historia sea contada y una comunidad que los respalda.



Cuando las series y películas de estos videojuegos sean una realidad, piensa Riot Games, habrá aún más interesados por el mundo de los videojuegos, pues es una manera de acercarlos a esos universos que no conocen o, en algunos casos, no entienden.



Los videojuegos se han convertido en un multimillonario atractivo para cientos de empresas en todas las latitudes. En Colombia, por ejemplo, hace pocas semanas se confirmó el patrocinio oficial de Movistar a la Golden League, la liga profesional de League of Legends en el país, que, además, es una producción de La Liga de Videojuegos Profesional (LVP).



Cada vez más empresas (de todas las industrias) comienzan a apostar por adentrarse de una u otra manera en el mundo de los videojuegos. “Se acercan a participar en este mundo por una muy simple razón: es la mejor forma de acercarse a las nuevas generaciones de audiencias”, le dijo Iván Beltrán, especialista en Producto y Comunicación para la Liga de Videojuegos Profesional de Colombia, a este medio.



En tiempos en que las maneras de consumir y entretenerse han cambiado y en un contexto en el que lo digital ha crecido exponencialmente, los videojuegos pican en punta. Se han convertido en un centro de entretenimiento, pero también en una disciplina profesional.



Con respecto al crecimiento de los e-sports, Beltrán dijo: “Crecen a pasos descomunales en todas partes del mundo, y Colombia no es la excepción en absoluto (...). Hasta el Comité Olímpico Internacional considera introducirlos como disciplina en próximos Juegos”.



Netflix no solo está llevando los videojuegos a las series, sino que sus éxitos también se están convirtiendo en juegos. Usuarios que cuenten con una suscripción activa a la plataforma ahora pueden jugar cuatro títulos exclusivos en sus celulares. Entre ellos está uno inspirado en la exitosa serie Stranger Things.

ANDRÉS GALINDO FERNÁNDEZ

