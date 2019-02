Competencia de 'Fortnite' llegó a 10 millones de jugadores en 3 días

El reconocido estudio de videojuegos Electronics Arts entró en el género del 'Battle Royal' con un fuerte título para competir con el popular 'Fortnite'. Solo tres días después se su lanzamiento, Apex Legends registró más de 10 millones de jugadores.



Al mejor estilo del éxito de Epic Games, EA introdujo un nuevo juego en el género del todos contra todos en el que 100 personas luchan por sobrevivir, mientra utilizan recursos de construcción y armamento. El juego gratuito está disponible para Xbox One, PS4 y PC.

Según reveló EA, la semana pasada su nuevo título logró superar los 10 millones de jugadores. El jueves, mantenía aproximadamente 1 millón de jugadores conectados en simultáneo y para el viernes, el nuevo juego fue el más visto en la red social de transmisión en vivo Twitch.



El movimiento de EA representa la amenaza más concreta para el rotundo éxito de Epic Games, que fue catalogado en los Game Awards del año pasado como el mejor título de desarrollo continuo. Fortnite no solamente ha llegado a 200 millones jugadores en el mundo en un año, sino que también ha apostado por dinámicas como eventos en vivo y ocasiones especiales que suceden una única vez y mantienen a su comunidad muy conectada.



Sin embargo, EA no es ningún aparecido en el sector. Por lo contrario, posee poderosas franquicias como "FIFA", "Need for Speed" y "Battlefield".

En sí mismo 'Fortnite' destronó al primer juego que introdujo el concepto de Battle Royal. 'PUBG' (Player unknown's BattleGrounds) fue lanzado en 2017 y comenzó con la idea de tener en línea a 100 participantes por ronda que caían en una isla para matar a todos y ser último en pie.



El año pasado, la batalla entre Fortnite y PUBG inclus alcanzó a llegar a una corte, puesto que el estudio Bluehole, de PUBG, acusaba a Epic Games de haberse robado el concepto del 'todos contra todos'. La disputa se concilió rápidamente, teniendo en cuenta que ambos éxitos estaban respaldados por el gigante chino de internet Tencent.

El lanzamiento del título de EA también trajo buenas noticias para sus acciones en la bolsa. Las acciones de EA el viernes cerraron con un alza del 16 por ciento y analistas de Wall Street se mostraron optimistas frente a "Apex Legends", aunque dijeron que era demasiado pronto para saber si podría convertirse en el próximo Fortnite.



"Es un número impresionante y un excelente comienzo para una nueva propiedad de EA, algo que la compañía necesita después de una serie de errores con sus franquicias no deportivas", dijo a Reuters el analista de Oppenheimer & Co Andrew Uerkwitz, haciendo referencia al incumplimiento de expectativas de ventas de su Battlefield V.



Según comentó el analista Michael Pachter, de Wedbush Securities, Apex Legends podría agregar unos ingresos por 100 millones a EA para el año fiscal que termina en marzo de 2020. Esa cifra se basa en nuestra regla general de que los juegos gratuitos generalmente generan alrededor de 10 dólares por usuario activo al año", dijo Pachter.



Ambos títulos, tanto Fortnite como Apex Legends, proponen un sistema de financiación diferente a la adquisición de un título como tal. El sistema de compra de accesorios dentro de los videojuegos le permite a los usuarios personalizar su apariencia, adquirir nuevas armas o habilidades y ese tipo de transacciones se convierten en fuentes de ingreso directas. Diferente al modelo de compra de un título como tal.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con información de Reuters

En Twitter: @TecnosferaET