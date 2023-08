Se ha desvelado el esperado contenido de la campaña de Call of Duty: Modern Warfare III, específicamente sobre la 'Operación 627'. Además, se han proporcionado detalles sobre el evento Call of Duty Next, programado para el 5 de octubre, y sobre la beta multijugador de MWIII.



Operación 627 en COD

Las reglas de enfrentamiento de la Fuerza Operativa 141 han sido modificadas para combatir la máxima amenaza. Ahora, los jugadores deben adaptarse o enfrentar la derrota.



La Operación 627 marca el comienzo de la campaña de Modern Warfare III, desarrollada por Sledgehammer Games en colaboración con Infinity Ward. Esta campaña es la continuación directa de los eventos de Modern Warfare II.



La campaña promete una integración perfecta de misiones, centradas en los icónicos momentos cinemáticos de Call of Duty. Estas misiones, que han definido la experiencia del jugador durante dos décadas, están repletas de acción y se basan en la narrativa de la franquicia. Además, se han introducido misiones de combate en zonas abiertas, diseñadas para ofrecer al jugador diferentes enfoques de acción.

El demo fue lanzado principalmente para las últimas versiones de consolas. Foto: Página oficial: 'Call of Duty Modern Warfare III'

La campaña estará disponible una semana antes del lanzamiento oficial del juego, el 10 de noviembre, a través de un acceso anticipado incluido en todas las ediciones digitales de reserva de Modern Warfare III.

Detalles del modo campaña en la entrega de Modern Warfare III

La Operación 627 es la primera misión de la campaña de Modern Warfare III, presentando el siguiente capítulo del universo de Modern Warfare. Durante esta misión, el 'Equipo Alfa', un equipo de élite de la PMC, invade una fortaleza en Verdansk. En Modern Warfare III, Verdansk se presenta en el año 2023, enfrentando una nueva amenaza que ha bloqueado completamente la capital de Kastovia.



El Equipo Alfa se enfrenta a múltiples desafíos en el complejo penitenciario de Zordaya. Sin embargo, los detalles completos de la misión se mantienen en secreto hasta el acceso anticipado de la campaña.



Además de la Operación 627, la campaña de Modern Warfare III también incluirá misiones de combate abierto. Se proporcionarán más detalles sobre estas misiones el 23 de agosto.

Call of Duty Next: 5 de octubre



Call of Duty: Modern Warfare III será lanzado en noviembre Foto: Activision

Call of Duty: Next, programado para el 5 de octubre, ofrecerá una visión detallada del modo multijugador de Modern Warfare III. Además, se presentarán avances de Call of Duty: Warzone y las experiencias móviles de Call of Duty.



La beta abierta multijugador de Call of Duty: Modern Warfare III se llevará a cabo en dos fines de semana. El primer fin de semana, exclusivo para PlayStation, comenzará el 6 de octubre y terminará el 10 de octubre. El segundo fin de semana, que permitirá el juego cruzado, comenzará el 12 de octubre y concluirá el 16 de octubre.



Ese un fin de semana de beta abierta estará disponible de forma gratuita para todos los jugadores en consolas PlayStation 4 y 5, independientemente del estado de compra anticipado.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información suministrada por Activision, y contó con la revisión de un periodista y un editor.

