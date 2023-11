Juegos de PlayStation 2 que se pueden disfrutar en celulares Android, sin emulador

La PlayStation 2 es de las consolas más famosas a nivel mundial, si quiere seguir disfrutando de sus juegos, ahora puede hacerlo a través de su teléfono Android.



PS2 sigue siendo famosa a más de dos décadas de haberse lanzado en el mercado mundial gracias a su gran cantidad de juegos de buena calidad y diversidad.



(Lea también: Estos son algunos de los mejores juegos gratis para Android en este 2023).

Sin embargo, en el 2023, hay quienes prefieren tener todo al alcance de sus celulares: redes sociales, llamadas, buenas cámaras fotográficas e incluso videojuegos que antes disfrutaban en consolas o computadores.



El tema de entretenimiento ‘gamer’ ya es toda una realidad para teléfonos, pues no solo se han creado nuevos juegos con buenas resoluciones, sino que también, esos que generan nostalgia por recordar el pasado ya tienen sus versiones ‘mobile’.



(Le podría interesar: Android tendrá nuevos juegos disponibles similares a Pac-Man).

Los mejores juegos de PS2 para celulares Android

Saga GTA

La compañía ‘Rockstar’ es la encargada de desarrollar esta destacada saga de videojuegos llamada ‘Grand Theft Auto’. Las versiones que están disponibles para celulares con sistema operativo Android son: ‘GTA San Andreas’, ‘Grand Theft Auto III’, ‘Liberty City Storie's’, ‘Vice City’ y ‘Chinatown Wars’. Cabe mencionar que todod estos tienen costo de entre 5 a 8 dólares.

Dragon Quest VIII

Este juego de rol no solo está disponible para Android, sino también para iOS. Presenta una buena resolución y estilo de juego fácil de aprender. En las tiendas de cada sistema operativo se puede encontrar por 5 dólares.

Need for Speed Most Wanted

Este videojuego de carreras también se puede usar en Android y iOS. Varios expertos en la materia han hecho pruebas que se comparten en redes sociales y aseguran que ‘Need for Speed Most Wanted’ cuenta con carreteras a gran escala y efectos especiales que provocan euforia y adrenalina. Su costo es de casi 6 dólares.

Max Payne

Este popular juego de disparos también es desarrollado por ‘Rockstar’ y tiene un costo en Google Play de dos dólares. El videojuego gira en torno a Max Payne, un agente encubierto que es incriminado por el asesinato de un compañero. Desde entonces es perseguido por policías y personas con un estilo de vida ilegal.

Virtua Tennis

Este es completamente gratis y se basa en varios torneos modo ‘arcane’ del deporte tenis. Según Google Play, el juego brinda competir contra 50 jugadores en 18 estadios internacionales, con los que se podrá disfrutar de horas de diversión.



(No deje de leer: ¿Aburrido? Juegos para dispositivos Android imperdibles en este inicio de 2023).

TUTORIAL DE COMO DESCARGAR JUEGOS DE PS2 PAR ANDROID CARACTERISTICAS DEL EMULADOR: El emulador está muy bien organizado en cuanto a el catálogo de juegos de cada uno de los emuladores disponibles que puedes jugar sin necesidad de descargar app alternas al uso. ❌ LO MALO ❌ Lo malo de este emulador es que algunos juegos corren súper mal optimizados,los vídeos que subí antes del tutorial fueron los que hasta el momento probé y corrieron bien pero no es recomendable tratar de jugar juegos super largos en celulares de gama baja media ( al menos los juegos de PS2 no) ✅LO BUENO✅ Lo bueno es que hay un gran números de juegos que te correrán en un celular gama baja media y gama media alta sin ningún tipo de problemas,tales cómo BLACK,GTA,NEED FOR SPEED Y ENTRE OTROS JUEGOS tienen un buen rendimiento,pero ya es cuestión de ir probando cada uno que les llame la atención para ver su optimización. PUNTUACION AL EMULADOR: ⭐⭐⭐

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

