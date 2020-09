Confirmado el Among Us 2, esto es lo que sabemos hasta el momento

Among Us se convirtió en un éxito reciente y, junto a Fall Guys, es la revelación de los últimos meses, eso, a pesar de que fue lanzado al mercado en 2018 y según su casa desarrolladora, "nunca fue pensado para que fuera tan grande". Puede que usted esté viendo memes en todas las redes sociales sobre este juego, si aún lo ha jugado, este está disponible en Andoid e iOS o en PC a través de Steam; si ústed ya lo jugó, esto es lo que se sabe de la segunda parte de este divertido juego.



(Lea también: TP Resurrection, el ‘youtuber’ de tecnología n.° 1 de Colombia)

"Primero que nada, muchas gracias por jugar y disfrutar Among Us. Ha sido una locura ver cuánto más popular podría ser Among Us de lo que jamás imaginamos. En segundo lugar, sí. Estamos confirmando Among Us 2", escribió el equipo de Innersloth en su blog.



Desde la casa desarrolladora explican que los servidores de Among Us 1 permanecerán activos mientras tenga suficientes jugadores para iniciar juegos. "Cuando empezamos, descubrimos que los jugadores no podían jugar realmente cuando los servidores tenían menos de 30 a 50 jugadores por hora. Pero últimamente tenemos entre 70.000 y 110.000 por hora".



Así mismo, agregaron que tanto Among Us 1, como Among Us 2, funcionarán en simultáneo como juegos aparte mientras que hayan los jugadores suficientes y, además, que, si se llegan a apagar los servidores de Among Us 1, abrirán el código fuente para que los jugadores puedan ejecutar servidores en su lugar.



(Además: Jeff Bezos: ¿el hombre más rico de la historia?)



"Among Us 1, realmente no fue creado para ser tan grande. Debido a esto, es extremadamente difícil agregar más cosas sin romper las existentes. Francamente, es aterrador agregar más cosas porque el juego es muy frágil. Arreglar esto requeriría recrear las secciones centrales de Among Us y luego asegurarse de que todo lo demás funcione en la parte superior. De hecho, es incluso más difícil que simplemente crear un juego nuevo", manifiestan.



Entonces, para la segunda parte de Among Us, el equipo de desarrolladores decidió hacer un nuevo juego con menos errores en el camino y mejor desarrollo.

¿Qué habrá en Among Us 2?

Los creadores del juego dicen que lo que planean hacer es incluir el Among Us 1 de alguna manera en este nuevo juego, y aunque no van a pasar de un lado a otro los tres mapas y las mismas misiones, si "creemos que es importante mantener el juego simple con compañeros de tripulación e impostores. Pero pueden esperar algunas opciones nuevas y ajustes de equilibrio".



Entre las novedades estarían un aumento en el número de jugadores que pasaría a ser entre 12 y 15 para que la opción de 3 impostores pueda jugarse con menores problemas."Sabemos muy bien que 3 impostor necesita más de 10 jugadores para equilibrarse".



(También: Microsoft Flight Simulator: sobrevolar el mundo nunca fue tan real)



Además, planean trabajar en el emparejamiento y en los servidores. "Espere que el emparejamiento funcione de manera muy diferente para admitir mejor los modos personalizados y los niveles de habilidad".



Así mismo, planean incorporar cuentas dentro del juego para que sea más fácil crear las partidas entre un grupo de amigos sin la necesidad de estar compartiendo el código y vivir el clásico; '¿cómo es el código?'.



Por otro lado, desde Innersloth también planean protegerse de la piratería, del mal comportamiento y del lenguaje tóxico que desde sus creadores aceptan es un problema que tienen en Among Us 1. "Nunca tuvimos las herramientas para combatirlo de manera efectiva como un equipo de tres personas, así que espere que Among Us 2 se inicie con menos hacks, un botón de informe, moderadores, etc", afirman.



La adición principal de Among Us 2, según sus desarrolladores, será la complejidad entre tripulación vs impostor. "Estamos emocionados de ver cómo podemos cambiar las cosas para los jugadores más avanzados".



"Tenemos muchas otras cosas que sabemos que los jugadores quieren ver, y también muchas sorpresas guardadas. Así que definitivamente creemos que Among Us 2 será una secuela digna. Dicho esto, queremos que la gente lo juegue rápidamente, por lo que probablemente comenzaremos poco a poco en Early Access para que podamos crecer Among Us 2 con los comentarios de los jugadores. Pero lo anterior son algunos de los mínimos básicos clave antes de que iniciemos", señalan.

Tenemos muchas otras cosas que sabemos que los jugadores quieren ver, y también muchas sorpresas guardadas. Así que definitivamente creemos que Among Us 2 será una secuela digna FACEBOOK

TWITTER

¿Cuándo saldrá el Among Us 2?

"Realmente no lo sabemos en absoluto", es el mensaje de los desarrolladores. Sin embargo, anuncian que ya empezaron a planificar el nuevo juego, aunque aún no hay arte, programación o sonido hecho. "Para que conste, Among Us tomó alrededor de 6 meses para ingresar a la beta abierta (acceso temprano) y 6 meses más para dejar la beta abierta. Among Us 2 probablemente tardará al menos el mismo tiempo en entrar en la beta abierta, y probablemente pasará más tiempo allí".



(Lea también: Vea y compare en 3D cómo son las nuevas consolas de Xbox y PlayStation)



Y explicanq ue a diferencia de Among Us 1, "esperamos hacer Among Us 2 para PC primero y luego migrar al móvil. Esto nos permitirá concentrarnos en hacer un gran juego más rápido porque las actualizaciones pueden aparecer en minutos en la PC, donde el móvil puede tardar horas o incluso días".



En cuanto al precio del juego, señalan que costará más en PC - actualmente está disponible en Steam por 10.000 pesos aproximadamente y gratis en Android y en iOS-, sin embargo, para aquellos que hayan comprado el Among Us 1 tendrán un cupón de descuento.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnósferaET​