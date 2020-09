Among us: así puede descargar el videojuego del momento

Con más de 50 millones de descargas en Google Play y ocupando el primer lugar en juegos de simulación en App Store, Among us se posiciona como uno de los videojuegos del momento, a pesar de que su lanzamiento fue en el 2018.



Es gratuito para dispositivos iOS y Android. No obstante, aunque también funciona en PC, es necesario adquirir una versión paga. Además, se puede jugar en partidas con amigos o en salas abiertas con jugadores de todo el mundo.



Conozca aquí las reglas del juego y cómo puede descargarlo.



¿De qué se trata?

La historia de Among us transcurre en una nave espacial en la que pueden interactuar desde cuatro hasta diez jugadores. Cuando inicia el juego, a cada participante se le asigna un rol, ya sea de tripulante o de impostor.



Los tripulantes deberán completar misiones básicas de mantenimiento de la nave, pero deben ser cautelosos y no dejarse atrapar por el impostor.

among us Among us es fue desarrollado por la compañía InnerSloth

En cada partida puede haber dos impostores, sin embargo, la identidad del impostor solo la sabe la persona a la que se le asignó ese rol. La misión de quien desempeñe este papel es eliminar a los demás jugadores sin ser descubierto, pues, cuando algún participante encuentra un cadáver en la nave, puede reportarlo. Luego, se señala entre todos quién fue el culpable.



En la votación, cada jugador deberá exponer las razones por las cuales es inocente y quien parezca el más sospechoso, a juicio del grupo, será expulsado.



Cuando el grupo no llega a un consenso la partida continúa. Pero, cuando alguno de los participantes tenga una sospecha, puede convocar votaciones de emergencia sin haber encontrado el cadáver de otro jugador.



De igual manera, los impostores pueden realizar misiones para ocultar su identidad y pueden utilizar diferentes trampas ubicadas en la nave para escapar y desplazarse rápido cuando matan a alguno de los tripulantes

¿Cómo descargarlo?

Para dispositivos Android basta con entrar a Google Play y descargar el juego. No obstante, debe tener en cuenta que la aplicación necesita un espacio mínimo de 70 megas y se requiere de Android 4.4 KitKat para que el juego funcione correctamente.



En App Store el juego pesa 189,5 megas y se necesita, mínimo, iOS 10 para poder descargarlo.



Quienes deseen instalar el juego en el computador deberán ingresar al sitio oficial de Among us. Allí se ofrece la versión para Windows por un precio de 5 dólares (alrededor de 19.000 pesos).



El repentino éxito del juego se debe a que varios 'streamers' de la red social Twitch han compartido sus partidas. De acuerdo con Twitch Tracker, sitio web que mide las estadísticas de la plataforma, alrededor de 1.000 canales han transmitido contenido sobre Among us en los últimos siete días.

