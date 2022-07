El organismo de control antimonopolio del Reino Unido inició una investigación sobre el plan de compra de Activision Blizzard Inc. por parte de Microsoft Corp., sumándose a otros reguladores que están estudiando el acuerdo de videojuegos valorado en 69.000 millones de dólares.



La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA, por sus siglas en inglés) informó hace unos días que considerará si el acuerdo para combinar el gigante tecnológico con el fabricante de la franquicia Call of Duty dañará la competencia y conducirá a precios más altos o a una reducción de las opciones.



(Le puede interesar: PlayStation estrena programa de lealtad, así funciona Stars)

El regulador dijo que trabajará con sus contrapartes en todo el mundo y se fijó como fecha límite inicial el 1.º de septiembre para decidir si lanza una investigación en profundidad.

La CMA ha abogado durante mucho tiempo por un enfoque más contundente para revisar los acuerdos, particularmente por parte de las empresas de tecnología más grandes.

Es probable que los reguladores observen de cerca cómo el control de Activision por Microsoft podría dañar a los rivales al limitar su acceso a los juegos más grandes de la compañía.

(Lea también: F1 22: así luce y estas son todas las novedades del videojuego)

La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en ingles) de Estados Unidos también está examinando el acuerdo, dijo la presidenta Lina Khan a legisladores en junio.

“Hemos sido claros acerca de cómo planeamos administrar nuestro negocio de juegos y por qué creemos que el acuerdo beneficiará a los jugadores, los desarrolladores y la industria”, dijo Lisa Tanzi, consejera general de Microsoft.

“Estamos comprometidos a responder las preguntas de los reguladores y, en última instancia, creemos que una revisión exhaustiva ayudará a cerrar el trato con una amplia confianza y que será positivo para la competencia”.

Tanzi dijo que la firma esperaba que el acuerdo se cerrara en 2023. Un portavoz de Activision no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

(Además: Tras años, Cuphead recibe su expansión 'The Delicious Last Course')

La investigación de Activision de la FTC se concentrará en la combinación de la cartera de juegos de la empresa con las consolas y los sistemas de hardware de Microsoft.

Los legisladores también han instado a la FTC a examinar de cerca cómo el acuerdo propuesto afectaría a los trabajadores de Activision, quienes han pedido una mayor responsabilidad por parte de la empresa a raíz de acusaciones de acoso sexual y discriminación.

Microsoft quiere a Activision para poder aumentar la cantidad de juegos que puede ofrecer exclusivamente a quienes participan de su servicio de suscripción Game Pass para consolas Xbox.

Activision es el hogar de algunas de las franquicias de juegos más populares del mundo, incluidos Call of Duty, Candy Crush, Guitar Hero, Skylanders, Destiny, Crash Bandicoot y los juegos de skate de Tony Hawk.

(Lea también: Spotify pagaría hasta 70 millones por grabar sonidos curiosos)

La compañía es un actor importante en el segmento de juegos para móviles, mientras que Microsoft está, en el mejor de los casos, al margen. El acuerdo abordaría esto de manera significativa.

Activision no es el único objetivo que tenía Microsoft como parte de su plan de expansión para Game Pass. En 2020 acordó adquirir ZeniMax Media Inc., sede de The Elder Scrolls, y la firma detrás de Doom, Bethesda Softworks, por 7.500 millones de dólares. También es propietaria de Mojang, el creador de Minecraft.



BLOOMBERG

Más noticias

Netflix, en alianza con Microsoft para suscripción con anuncios

Apple en Colombia: habla el abogado de Ericsson