¿Es malo usar el celular mientras está cargando?

A raíz de un video viral que circula en redes sociales sobre el uso del celular mientras carga, personas se preguntan si es perjudicial para la salud realizar dicha actividad. Le contamos qué dicen los expertos al respecto.

En las últimas semanas se viralizó un video alertando sobre los perjuicios para salud de utilizar el celular mientras está cargando. La pieza es popular en diversas redes sociales, sobre todo en TikTok, en donde se ha compartido más de 600 mil veces, según AFP. Además, está circulando sobre todo en Estados Unidos, Canadá, Nigeria y Filipinas.



El narrador del video afirma que, al hablar por celular mientras este carga, "ondas eléctricas" pasarán a través del cuerpo, lo cual es nocivo. Para demostrarlo, se utiliza un detector de voltaje sin contacto que se acerca al brazo izquierdo de un niño mientras este sostiene, con la mano del brazo contrario, un teléfono que carga.



Al poner la herramienta sobre el brazo, se enciende una luz en el detector y este, a su vez, emite una pitido de alarma. Una vez el cargador de desconecta, la luz se apaga y ya no se escucha el sonido.

Un chequeo de información de AFP consultó a Andrew Wood, del Departamento de Salud y Ciencias Médicas de la Swinburne University of Technology, en Australia, quien determinó que cualquier cable con una conexión a la red eléctrica (y no conectado a ningún aparato) haría lo mismo. Por tanto, para el experto, el video es "tremendamente engañoso".



​

A su vez, Eric Yeatman, del departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica del Imperial College London, afirmó que otros electrodomésticos conectados a la pared, como una batidora de mano, probablemente darían un resultado similar al del video viral si se le sometiera a la misma prueba.



Yeatman explica que los cargadores de celular tienen una unidad que convierte el voltaje peligroso de una red eléctrica en corriente continua de bajo voltaje inofensivo que viaja por el cable hasta el teléfono.



De acuerdo con el experto, una pequeña cantidad de la frecuencia de la red eléctrica puede ser captada por la herramienta que aparece en el video, pero es "generalmente inofensiva".



No obstante, sí existen algunos riesgos para la batería del celular y para la salud que surgen de usar cargadores de baja calidad o baterías defectuosas. Dicha utilización puede representar un pequeño riesgo de electrocutarse, sufrir quemaduras o causar fuego, según AFP. Yeatman le dijo a esa agencia que el mayor riesgo de los cargadores baratos es que pueden fallar e incendiarse.



