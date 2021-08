Paso a paso para desenfocar sus conversaciones en WhatsApp Web

En ocasiones, WhatsApp se ha convertido en un canal de mensajería instantánea para el trabajo, lo que implica que el empleado se vea en la necesidad de utilizar de WhatsApp Web para estar pendiente de los mensajes durante su jornada laboral.



Sin embargo, la mayoría de las conversaciones que se tienen en esta aplicación son de carácter personal, por lo cual puede resultar incómodo que algunas queden expuestas ante los demás compañeros de trabajo.

Y aunque Whatsapp no ofrece una alternativa para separar las conversaciones del trabajo de las conversaciones personales, una extensión promete mantener la privacidad en la oficina: WA Web Plus.



Su principal función, y la que más ha llamado la atención entre los internautas, es la posibilidad de distorsionar WhatsApp Web. Con WA Web Plus, el usuario puede aplicar un efecto de desenfoque a las fotos, al nombre de los contactos, al mensaje más reciente y a toda la conversación.



De este modo, nadie, aparte de la persona que esté controlando el computador, puede ver los mensajes o conversaciones de la cuenta activa en WhatsApp Web. La forma de retirar dicho efecto de desenfoque momentáneamente es pasando el cursor sobre el mensaje o la conversación que se quiere leer.

¿Cómo instalar WA Web Plus?

Antes de instalar esta extensión, es importante que tenga en cuenta de que no se trata de un aplicativo oficial, sino que es desarrollado por terceros. Por tal motivo, es probable que algunas de sus características dejen de funcionar en algún momento.



Si desea hacer uso de WA Web Plus, lo primero que debe saber es que esta extensión solo está disponible en Google Chrome. De modo tal que, si usted navega a través de Safari o Mozilla, no podrá usarla.



Una vez abierto Google Chrome, diríjase a la Chrome Web Store. Allí, busque la extensión WA Web Plus y descárguela. Luego abra su sesión de WhatsApp Web en una pestaña.



Una vez se haya completado el proceso y estando en la página de WhatsApp Web, haga clic en la ficha de rompecabezas ubicada en la parte superior del navegador. Ahí encontrará todas las extensiones que tiene instaladas. Si tiene problemas o no encuentra el ícono, visite este portal de soporte de Google: https://bit.ly/3lJy459 .



Busque WA Web Plus y haga clic sobre ella. Esto le abrirá una ventana con múltiples opciones, entre ellas desenfocar las conversaciones. Configure la extensión según sus preferencias y listo. Sus conversaciones estarán ocultas a los ojos de curiosos que intenten espiar su pantalla.



