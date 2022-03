Para poder separar los chats por conversaciones grupales, personales y no leídas, la funcionalidad que no es la oficial requiere de un tercero, para hacerlo, en el navegador Chrome, hay que descargar la extensión “WA Web Plus”.

En el ícono de control de las extensiones al seleccionar “WA Web Plus para WhatsApp”, se da a fijar para poder usarla, posteriormente se debe acceder a WhatsApp Web, escaneando el código QR y hacerle click a ícono de “WA Web Plus”.



Luego se abre una lista de opciones y se debe habilitar carpetas de chat, así se crearán diferentes pestañas: “All” (todos), “Unread” (no leídos), “Groups” (grupos) y “Personal” (personales).



Automáticamente, se agruparán los chats según la pestaña elegida y en otra estarán las conversaciones no leídas.

