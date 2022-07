Hacer más sencillo de uso de WhatsApp servirá para que le saque más provecho a la aplicación considerada la más popular del mundo, una de las que hacen parte del portafolio de Meta y que tiene diferentes usos de acuerdo con el usuario.

Según los datos de Statista, cuenta con más de 2.000 millones de usuarios activos mensuales y no para de crecer.



WhatsApp es actualmente una de las herramientas favoritas de los negocios, les ha servido para conectar con sus clientes y, de acuerdo con la aplicación, 175 millones de personas intercambian mensajes con una cuenta de WhatsApp Business diariamente en todo el mundo.



Los trucos de WhatsApp van desde cosas muy simples, como sacar un diferente tipo de letra, crear y usar de manera adecuada las listas de difusión, hacer un efectivo control y manejo de la aplicación en su versión móvil o de escritorio, hasta formas de incrementar lo más posible la privacidad y el control sobre los mensajes que pueden llegarle de personas que no conoce.



1. Business, el aliado perfecto para los emprendedores

Con esta versión de la aplicación puede compartir detalles sobre su negocio, gestionar de forma más eficiente el contacto con sus clientes y usar herramientas para administrar sus mensajes y conversaciones, como perfil empresarial, mostrando información de servicios, horario comercial, ubicación y sitio web.



Puede, además, incluir un catálogo de productos: solo se necesita ir a ‘Ajustes’, ‘Configuración de empresa’, ‘Catálogo’, ‘Añadir producto o servicio’ y llenar los campos requeridos, como nombre, foto, precio, descripción y código.



También puede generar respuestas automáticas y rápidas con mensajes de bienvenida y ausencia, crear respuestas rápidas o reutilizar mensajes que se envían con frecuencia.



2. Puede ocultar la foto de perfil solo para algunos contactos

Recuerde que el control de sus datos dentro de la aplicación depende de su autorización, así que es prudente y preferible guardar en privado datos como su foto de perfil, última conexión o estados. WhatsApp nos brinda la posibilidad de ocultar la foto de perfil de ciertos contactos. Por ejemplo, aquellos que lo agregan pero que usted no conoce o no tiene guardados en sus libreta del teléfono.



Para asegurarse y cuidar la información que comparte en este medio puede verificarlo en la aplicación, luego seleccionando el menú de ‘Ajustes’; después, ‘Cuenta’ y desde allí, la opción de ‘Privacidad’. En este menú se despliega el apartado de foto de perfil y puede elegir que solo puedan verlo los contactos guardados.



3. Destacar fotos, videos o mensajes

Para que le resulte más fácil visualizar y buscar información en medio de la enorme cantidad de mensajes que a diario recibe por este medio, una de las herramientas más útiles que se pueden utilizar es la de destacados.



Para activar la función es necesario mantener presionado el dedo sobre el mensaje que quiere seleccionar y almacenar con prioridad o importancia; una vez seleccionado, aparecerá un menú que incluye un ícono de una estrella, que corresponde a destacado.



Al presionarlo, el mensaje ya quedará marcado y lo podrá encontrar en la descripción del chat en un apartado independiente. Además, si desea buscar en un chat especifico puede ir al contacto y hacerlo directo.

4. ¿Se puede cambiar la fuente o el estilo del texto?

WhatsApp permite generar cambios solo conociendo algunos comandos de escritura. Uno de estos ‘códigos’ es el de las negritas. Los usuarios que quieran remarcar una palabra o una frase solo deberán colocar asteriscos (*) al inicio y al final para lograrlo.



Por ejemplo: *EL TIEMPO*. De esta forma, la aplicación automáticamente retirará los asteriscos y resaltará la palabra en negro en medio de los chats. En caso de querer utilizar una fuente cursiva o itálica, el proceso es muy similar. El único cambio es que en lugar de asteriscos, las personas deben utilizar guiones bajos (_) para que la palabra cambie de fuente. Así: _EL TIEMPO_.

5. ¿Cómo desactivar el doble ‘check’ azul de WhatsApp?

Para activar y desactivar la notificación de lectura de un mensaje con el check azul, el usuario debe tener en cuenta que lo desactiva para su cuenta y no se le permitirá saber si leyeron sus mensajes. Es decir, tampoco podrá verlos en chats de otros.



Para desactivarlo, debe acceder a ‘Ajustes’, opción ‘Cuenta’ y ‘Privacidad’. En esa sección verá la opción de confirmación de lectura, y selecciona si quiere desactivarla o no. Así, el check azul desaparecerá. Nadie va a saber si leyó o no sus mensajes, en la única opción donde podrá estar presente la notificación es en el caso de los grupos, ahí sí se mantiene la alerta.

