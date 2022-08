Para este truco , no importa si se trata de un dispositivo con sistema operativo Android como en iOS, en ambos casos funciona de la misma manera.



Le puede ser útil para evitar que el receptor conozca que el mensaje no proviene directamente de usted sino de otra fuente. Además puede funcionar para que WhatsApp no evite el reenvío de la información o de hilos que han sido señalados como spam.

Para hacerlo solo debe seleccionar el mensaje original y en lugar de darle la opción de reenviar sino mantenerlo pulsado para seleccionarlo en caso de Android y abrirlo luego lo puede copiar y pegar en la otra conversación.



En iOS , una vez se selecciona el mensaje que se quiere reenviar puede seleccionarlo y darle clic en la opción de compartir de nuevo en Whatsapp o puede copiar y pegar de nuevo.



La otra opción es que una vez seleccionado el mensaje que quiera enviar puede seleccionar una lista o contactos para en envío.



Para un audio puede guardar la el archivo y adjuntarlo en un mensaje como se fuera la primer vez fuera de su autoría.

