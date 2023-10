Con WhatsApp Desktop puede chatear con números no guardados en sus contactos

Además de usarse para mantenerse en contacto con seres queridos, WhatsApp es ahora un medio de negocios, estudio, trabajo, servicio al cliente y hasta propaganda política.



(Lea también: Cuándo ‘Borrar datos’ o ‘Eliminar caché’ en WhatsApp: las diferencias entre ambas).

Habiendo dicho esto, a muchos les ha pasado que por cuestiones laborales, de compras o por búsqueda de servicio al cliente se han visto en la obligación de agregar un nuevo número a su lista de contactos, con el que nunca se volverán a comunicar, para poder escribirle por WhatsApp.



Esto puede resultar un poco tedioso, y además resulta en la acumulación de contactos sin uso frecuente en el almacenamiento de su dispositivo móvil. Es por esto que WhatsApp Desktop, es decir, la versión de la aplicación para escritorios de computadores, creó una alternativa.



(Relacionado: WhatsApp: ¿cómo funciona la doble verificación de seguridad?).



Con esta función, los usuarios solo deben ingresar el número del usuario, con su código de país, en el buscador de chats, y así podrán iniciar una conversación sin agregar a nadie.

Paso a paso

Abra WhatsApp Desktop en su computador. Cabe aclarar que debe ser la versión instalada, y no WhatsApp Web, es decir, la que se abre desde un navegador.

Cliquee la opción ‘Nuevo mensaje’, representada por un lápiz escribiendo en un cuadrado.

Seleccione la opción ‘Número de teléfono’, que desplegará un menú con un botón de selección de país (para el código de área) y un teclado numérico.

Seleccione el país de su contacto, escriba el número de teléfono y pulse ‘Enter’.

Y ya está, puede empezar su chat, que también se verá reflejado en cualquier otro dispositivo en el que abra su cuenta de WhatsApp.



(De interés: Whatsapp comenzará a bloquear cuentas en octubre: sepa cuáles, por qué y cómo evitarlo).



Esta opción, además de ahorrarle pasos y contactos innecesarios, puede ayudarle a proteger su información, pues, si su cuenta está configurada de esa manera, los contactos a quienes no tenga agregados no podrán ver sus estados ni su foto de perfil.



Si no le aparece la nueva opción, es posible que tenga una versión desactualizada de WhatsApp Desktop. En caso tal, ingrese a la tienda de aplicaciones del computador, de la que descargó la aplicación, busque ‘WhatsApp’ y verifique que no aparezca la opción ‘Actualizar’ al lado del logo. Si aparece, actualícese, y la opción debería aparecer.

Truco para hacerlo desde el celular

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en El Tiempo

No es el primero: otra expareja de Marilyn Patiño murió en accidente con famosa actriz

Predicciones del futuro de un robot que supuestamente venía del año 2023: ¿se acercó?

Arrestan a dos abuelos acusados de abusar sexualmente a su nieta de 14 años