WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas. En Colombia se usa con frecuencia no solo para comunicarse con amigos, sino también, en el contexto de la pandemia, con colegas de trabajo o con los profesores de sus hijos.

Esta ‘app’ de Meta es una excelente opción en comunicaciones, por la cantidad de funciones gratis que ofrece al usuario: videollamadas, llamadas, enviar mensajes acompañados de GIF, emojis o divertidos stickers.



Desde hace un tiempo, también puede utilizar una función que le será de ayuda en caso de que se haya equivocado a la hora de mandar un mensaje: puede eliminarlo a pesar de que ya se haya enviado o leído.



Para borrar un mensaje que haya sido visto por sus contactos debe dirigirse a la conversación donde lo envió, pulsar sobre éste y dar clic en el ícono que representa un bote de basura, que aparece en la parte superior de la pantalla. Ahora, solo debe escoger la opción ‘Eliminar para todos’.



(Además: Los famosos multimillonarios que dejarán sin herencia a sus hijos).

Facebook Twitter Linkedin

Puede eliminar los mensajes así ya hayan sido leídos por el contacto. Foto: iStock

Si sus contactos no han abierto el mensaje, tiene cerca de una hora para eliminarlo.



(En otras noticias: Tips para rastrear su celular en caso de robo, ¿lo sabía?).



Si, por el contrario, el mensaje ya ha sido leído, podrá borrar el texto siempre y cuando no hayan pasado 5 minutos desde que fue abierto.



A pesar de lo útil que resulta ser la herramienta, los usuarios aún están a la espera de una nueva función que les permita editar el texto enviado para corregir esos pequeños errores y no verse obligados a eliminar en mensaje como tal.

Más noticias

Elon Musk dice que extinción de la humanidad es 100 % probable

¿Le están robando el Wifi en su casa? Aprenda a descubrirlo

Ojo con productos de salud falsos en Facebook que usurpan imagen de médicos

La clínica con 184 personas congeladas que esperaban despertar en el futuro

Recomendaciones de expertos: mejores opciones de inversión para 2022

Tendencias EL TIEMPO