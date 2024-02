Tips para manejar el mundo abrumador de los chats grupales de WhatsApp

Para muchos, los chats grupales son parte de nuestra vida social. En aplicaciones como Messenger o Whatsapp, los chats pueden ser tan grandes (100 personas) como tan pequeños (tres usuarios). Los usamos para organizar actividades o reuniones, gestionar la coordinación de clubes deportivos o equipos de trabajo, y mantenernos en contacto con familiares y amigos.

En los mejores casos, los chats grupales pueden proporcionar espacios importantes para construir y mantener relaciones. Pueden ser lugares de alegría, solidaridad y refugio. Pero también pueden ser espacios pesados, no deseados y generar sentimientos de ansiedad y preocupación. Los tres problemas más grandes en las dinámicas de los grupos identificados en la investigación Plural y poroso: reconceptualizando los límites de los chats grupales de mensajería móvil son:



1. El agobio: Una reciente encuesta hecha en Estados Unidos y Reino Unido sugiere que este es un problema común. Un 40 % de las personas que respondieron el sondeo indicaron que se sentían abrumadas por los mensajes y notificaciones de los chats grupales. Le siguen las notificaciones de correo electrónico, redes sociales, calendarios, aplicaciones de noticias, entre otros. Esto puede hacer que los chats grupales sean ineficaces para las tareas para las que fueron creados.



2. Temor al deseo de salirse del grupo: Otros desafíos, posiblemente más significativos, son las dinámicas sociales difíciles o incómodas que pueden surgir, como ser agregado a un chat grupal sin haber sido consultado para que lo incluyeran. Por ejemplo, una mujer que participó en la investigación contó que la agregaron a un grupo para organizar un regalo compartido para un colega. Ella hubiera preferido no contribuir al obsequio, pero le resultó penoso salirse del grupo. También en el estudio narraron situaciones en las que uno de los miembros se distanció física y digitalmente de los otros integrantes del grupo sin ser capaz de salirse de este.



3. Exclusión: Los problemas más difíciles surgen cuando los procesos de exclusión social se manifiestan en los chats grupales. Pueden surgir grupos paralelos o la expulsión de alguno de los miembros por desacuerdos o porque alguien sentía que el chat grupal se había vuelto demasiado grande.

¿Qué hacer?

Las relaciones pueden ser extrañas, incómodas y complicadas: los chats grupales reflejan esta realidad social, pero con una capa adicional de complejidad tecnológica. En general, la investigación sugiere que los chats grupales que las personas disfrutan más son los grupos pequeños con amigos cercanos.

Entonces, hasta que el diseño de aplicaciones mejore y colectivamente descubramos la etiqueta para los momentos incómodos de los chats grupales, las mejores opciones son: usar chats grupales con un puñado de personas que se conozcan entre sí o de las que esté seguro de que se llevarán bien. O encontrar otra forma de organizar esa cena compartida.



Usar otras formas de organización para eventos más complejos o con grupos más grandes (invitaciones, eventos de Facebook o mensajes de texto uno a uno); silenciar esos chats locos si tiene problemas con la distracción o no está tan interesado en lo que se comparte en estos.



Silenciar es común y cada vez más esperado. Si el chat se usa a menudo para organizar cosas que no quiere perderse, hágale saber a alguien del grupo para que lo mantenga informado o haga una rutina de revisión; si se siente raro acerca de algunas dinámicas sociales del chat grupal, hágaselo saber a la persona del grupo que mejor conozca. Podemos hacer muchas suposiciones sobre lo que significan los comportamientos de mensajería de otras personas, pero la falta de señales sociales adicionales significa que nuestras suposiciones pueden estar equivocadas. ¡Esa persona quizás no lo esté evitando, simplemente puede tener el chat silenciado!

(*) Investigadora en Infancia Digital, Universidad Deakin. (**) Es una organización sin ánimo de lucro que busca compartir ideas y conocimientos académicos con el público. Este artículo es reproducido aquí bajo licencia de Creative Commons.

Otras recomendaciones

La penetración de WhatsApp ha sido tal que es a la vez una herramienta de interacción social, laboral y comercial. Muchas personas manejan las comunicaciones de su empresa a través de esta herramienta, por lo que se hace difícil desconectarse del trabajo los fines de semana, incluso en vacaciones. A veces apagar el celular o ponerlo en modo avión no es una opción. Y ante estos casos, WhatsApp ofrece funciones que le permiten distanciarse de aquellos chats y grupos de los que no quiere saber cuando está en modo off.



La primera es la opción silenciar, que aplica para chats individuales como grupales. Deje hundida la conversación que quiere ‘mutear’ y a los segundos se desplegarán varias funciones. Elija ‘Silenciar’ y escoja por cuánto tiempo (ocho horas, una semana o para siempre) quiere ‘mutear’ el chat. La persona silenciada no será notificada y usted verá el chat y los mensajes cuando entre a la aplicación.



Una segunda opción es archivar conversaciones privadas y de grupos. Para activar esta función también debe dejar hundido por unos segundos el chat y luego escoger esta opción. Por más de que le escriban, el chat no le aparecerá en la interfaz principal de WhatsApp, sino en la carpeta de ‘Archivados’, que se encuentra en la parte superior de los chats. Si usted no tiene ninguna conversación archivada, no le va a aparecer. La persona del chat que archivó no será notificada.

Como última medida, puede optar por eliminar su hora de conexión y la confirmación de lectura del doble chulito azul. Para configurar la primera opción vaya a Privacidad> Última conexión & En línea y escoja quién puede ver su última conexión y si está online. Para la segunda opción, también diríjase a Privacidad> Mensajes Leídos. Aquí solo debe activarlo o desactivarlo.



WhatsApp también recomienda no añadir números desconocidos a su lista de contactos, ya que estos podrían agregarlo a un grupo o ver su última hora de conexión o si está en línea. Para configurar quién lo puede incluir en un chat grupal de WhatsApp vaya a Privacidad> Grupos. Allí elija si solo pueden agregarlo contactos o cualquier persona.



La empresa aboga por preguntarle a las personas por mensaje privado si desean ser incluidas en un grupo y llama la atención sobre mensajes promocionales no autorizados, tanto en chats personales como grupales.