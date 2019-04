Cómo tener dos cuentas en WhatsApp en su celular

Tener dos cuentas de WhatsApp en el mismo celular es posible. La opción resulta muy útil para quienes usan la aplicación de mensajería, por ejemplo, como su herramienta de trabajo.



Bien sea porque quiere tener una línea nacional y otra extranjera, o porque utiliza día a día dos números diferentes, a continuación conozca opciones para lograr usar dos cuentas de WhatsApp en un mismo dispositivo Android.

Existen dos opciones: acudir a aplicaciones de terceros o hacer uso de utilidades preinstaladas que vienen en algunos dispositivos Android.



Si su móvil cuenta con soporte para dos SIM es posible que pueda tener mensajería dual sin inconvenientes, pero esta función no es estándar de Android sino que depende de cada fabricante de hardware si decide o no incluirla.

El nombre de la funcionalidad varía según la marca del celular, por ejemplo, para usar dos cuentas en Samsung la opción se llama ‘Mensajería Dual’; en One Plus se denomina ‘Parallel Apps’, mientras que en algunos móviles Huawei recibe el nombre de ‘App Twin’.



Una vez identifique el nombre de la función en su celular, el procedimiento es bastante sencillo. Vaya a la sección de ajustes y active la función para las aplicaciones de mensajería que le interesan: en este caso, WhatsApp.



Si no le aparece esa opción en su móvil, es posible que no la tenga incluida. Para lograrlo, tendrá que recurrir a la segunda opción

Utilice una aplicación para replicar WhatsApp

Existen varias aplicaciones en Google Play, como App Cloner o Parallel Space, que prometen habilitar el tener dos cuentas de WhatsApp en su celular.



Parallel Space crea un espacio virtual independiente al de la aplicación a clonar, lo que permite que otras 'apps' se ejecuten en su interior. Debe seleccionar WhatsApp como el servicio que desea replicar y luego escoger la opción ‘añadir en Parallel Space’.



A continuación deberá registrarse como si se tratara de la primera vez que instala la aplicación del servicio de mensajería. Cabe recordar que para ello necesitará, como siempre, verificar el número de teléfono por SMS o por vía telefónica antes de empezar a usar su otro WhatsApp. Tenga en cuenta que es indispensable contar con dos SIM en el celular.

Un truco final es la opción de WhatsApp Web. Usted puede abrir desde el navegador en su celular el sitio de WhatsApp web y escanear el código QR de otra cuenta que tenga en un segundo celular. De esa forma, usted tendrá los chats en su aplicación, pero también en una pestaña en el navegador, de dos cuentas diferentes.



Vale la pena recordar que este truco inhabilita los otros servicios de WhatsApp Web que tenga abiertos en simultáneo; es decir, la aplicación solo le dejará ver el chat en navegador en un solo espacio y suspenderá temporalmente las otras ventanas que usted podría tener en el computador.

