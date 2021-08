WhatsApp: ¿cómo saber si lo bloqueó uno de sus contactos?

¿Alguna vez envió un mensaje por WhatsApp y, al ver que nunca llegó a su destinatario, se preocupó por la posibilidad de que lo tuviesen bloqueado?



Si a usted lo tienen bloqueado en esta app de mensajería le será imposible acceder a cierto tipo de información, además de que no podrá intercambiar mensajes con los contactos que lo hayan bloqueado en el pasado. Los mensajes que usted envíe nunca serán recibidos, no podrá visualizar la foto de perfil y no podrá llamar a estos contactos, entre otras cosas.



Si alguna vez se ha preguntado si un contacto lo tiene bloqueado o no, tenga en cuenta estas recomendaciones:

1. Vea la foto de perfil. Los contactos que lo bloquearon tendrán algo en común: no podrá ver sus fotos de perfil y aparecerá la imagen gris predeterminada. Sin embargo, es posible que no aparezca la foto de perfil de un contacto porque: (1) no tiene foto de perfil, (2) solamente tienen habilitada la visualización de la foto de perfil para contactos que tengan guardados en la agenda de su celular y usted no hace parte de ese grupo y (3) problemas de conexión temporales.

2. No le llegan sus mensajes. Si una persona lo tiene bloqueado usted no podrá escribirle y cuando intente enviar un mensaje nunca será recibido. Para identificar que un mensaje nunca fue recibido usted puede ver que solamente aparece un chulo gris en su mensaje ('Enviado').



No necesariamente porque no aparezca el mensaje 'Recibido' significa que lo bloquearon. Esto puede pasar porque (1) el destinatario tiene el celular apagado y/o con problemas de conexión y (2) cambió de cuenta.

3. No puede llamarlo. Si un usuario lo tiene bloqueado las llamadas (por WhatsApp) no funcionarán. Simplemente no entrarán y se caerán instantáneamente. Sin embargo, el hecho de que una llamada no funcione puede pasar por problemas de conexión.

4. No puede añadirlo a grupos. Esta es una de las medidas más efectivas. Si usted intenta agregar a un grupo a algún contacto que lo tenga bloqueado, esta función no podrá completarse.



Si lo añaden a un grupo en el que se encuentra algún contacto que lo tiene bloqueado, esto no afectará la dinámica en el grupo. Es decir, usted y el contacto podrán enviar y visualizar mensajes. Sin embargo, no podrá responderle por privado ni escribirle en ningún momento.

NOTA: Usted, bajo ningún concepto, podrá lograr que lo desbloqueen si el otro usuario no da la autorización directamente en su WhatsApp.



