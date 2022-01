WhatsApp es una de las aplicaciones con mejor rendimiento en el mundo, pues cuenta con un promedio de dos mil millones de usuarios y 100 mil millones de mensajes.



En la interfaz existen varias personas que tienen la gran curiosidad de saber con quién habla su amigo o pareja cuando está conectado a la aplicación. Es más, ellos mismos quieren conocer con quiénes chatean la mayor parte del tiempo.



Es por esa razón que ahora WhatsApp, perteneciente a Meta, o Metaverso, anteriormente llamado Facebook, informa con exactitud estos datos.

Aquí le contamos las consideraciones que debe tener en cuenta para hacerlo. Para ello, no es necesario descargar aplicaciones de terceros o APKs, los cuales, en la mayoría de los casos, terminan por infectar el dispositivo con virus o malwares.



Los pasos que serán descritos a continuación se pueden emplear tanto en sistemas operativos Android como iPhone.



Pasos para conocer con quién chatea más un usuario

Lo primero que deberá tener para realizar el proceso es la aplicación de WhatsApp actualizada en el celular.



Si usted no la tiene, puede descargarla en las tiendas oficiales de iOS Store o Google Play.



Luego diríjase a los ‘Ajustes’ o la ‘Configuración’ de WhatsApp.

Interfaz de ajustes en WhatsApp. Foto: Captura de pantalla WhatsApp

En ese lugar, usted observará la pestaña de ‘Almacenamiento y datos’. Luego, en la parte superior de clic sobre ‘Administrar almacenamiento’. Tenga en cuenta que este nombre puede variar en algunos dispositivos.



WhatsApp: Almacenamiento y datos. Foto: Captura de pantalla WhatsApp.

Allí encontrará el listado, en orden de todas las personas con las que usted habla. Esta lista puede variar en peso dependiendo de los archivos que ha intercambiado, como fotos, videos o documentos.

En caso de que no se haya compartido nada, usted obtendrá la información de quién es la persona con la que más chatea.



También se podrán saber estos datos incluso si has decidido archivar una conversación.



Recuerde que, si decide eliminar una chat, estos datos no se reflejarán.

¿Cómo activar los mensajes temporales?

La popular aplicación de mensajería instantánea, se ha dedicado a mejorar la interfaz, teniendo como objetivo principal la facilidad y la sencillez en el manejo y navegación de la misma.



Una de las últimas actualizaciones fue la herramienta de mensajes temporales. Al ser tan reciente, varios usuarios no han logrado hacer uso de ella.



Así que, para activar los mensajes que desaparecen deberá dirigirse primero al ‘Chat de una persona’.



Luego presione sobre el nombre del contacto y abajo de la información está la opción de ‘Mensajes temporales’.



Allí podrá establecer si desea eliminar los mensajes en 24 horas, 48 horas, 7 días o 90 días.



Esta herramienta le ayudará a liberar cierto espacio de su dispositivo móvil.

La interfaz de Mensajes temporales en WhatsApp. Foto: Captura de pantalla Whatsapp

*Con información de El Comercio / GDA (Perú)​