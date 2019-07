¿Cómo pasar sus chats de WhatsApp si cambió su celular?

Cambiar de dispositivos es para muchos algo complicado. Sin embargo, los respaldos en la nube permiten que la experiencia sea mucho más sencilla de lo que cree. Hoy en día, usted no debería sufrir por perder sus contactos de repente si su celular no volvió a prender nunca más.



A partir del 18 de noviembre de 2018, las copias de seguridad almacenadas en Google Drive dejaron de ser contadas dentro de la cuota de almacenamiento de los usuarios. A su vez, WhatsApp implemetó una nueva medida que elimina las conversaciones que no hayan sido actualizadas en el transcurso de un año.

No debería sufrir porque cambió la 'simcard' a otro dispositivo y se le borraron todas sus conversaciones. Usando la opción de ‘Copia de Seguridad en la Nube’ de WhatsApp usted podrá vincular una cuenta de almacenamiento de Google Drive y establecer con qué periodicidad desea mantener guardadas y actualizadas sus conversaciones. De esta forma, si verifica su número en otro celular, se cargarán nuevamente sus conversaciones y el historial de chats que tenía.



Además de establecer una periodicidad, diaria, semanal o mensual, puede optar porque la copia solo guarde texto, o también archivos de video.

Paso a Paso

Antes de cambiar de celular, vaya a la aplicación de WhatsApp en su teléfono. Haga clic en los tres puntos suspensivos verticales que aparecen en la parte superior y elija la opción ‘ajustes’.

Seleccione la opción de ‘chats’. Encontrará opciones para ajustar su historial de chats, el fondo de sus conversaciones y cambiar el tamaño de la fuente.

Haga clic en ‘Copia de seguridad’. Allí podrá vincular una cuenta de respaldo, preferiblemente la de su servicio de correo electrónico en Google o en Outlook. Una vez se autentique, la cuenta quedará vinculada

En los ajustes de esa copia podrá establecer la frecuencia (Diariamente, Semanalmente, Mensualmente o ‘solo cuando toco Guardar’). Podrá definir si incluye o no videos y si quiere que la actualización se realice únicamente utilizando redes wifi o datos móviles.



Si es la primera vez que lo hace, deberá oprimir el botón verde de ‘Guardar’. La aplicación le notificará el proceso de guardado y le mostrará el peso de su información y la fecha y hora de la última copia disponible.

Después de verificar que la última copia sea de ese día y de una hora reciente, ya podrá mudar su SIM a otro dispositivo. Cuando lo haga, después de configurar el nuevo teléfono, descargue nuevamente la aplicación e inicie sesión con su cuenta.

Tras la verificación del número telefónico, automáticamente la aplicación le preguntará si quiere cargar la última versión de su copia en la nube, almacenada en la cuenta de correo.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

En Twitter: @TecnosferaET