​​¿Le ha pasado que su memoria del celular se llena con fotos y videos que le envían sus contactos a WhatsApp? Acá le explicaremos cómo puede evitar que estos archivos se guarden en su carrete de fotos.



Cuando usted descarga un archivo multimedia desde WhatsApp, este se guarda automáticamente en la galería de su teléfono. Esto se debe a que cuando usted descarga por primera vez esta aplicación, la opción de ‘Visibilidad de archivos multimedia’ se encuentra activa de forma predeterminada.

Le enseñaremos cómo puede desactivar esa opción para que las fotos y videos no se descarguen automáticamente.



Para evitar que se guarden los archivos multimedia que recibe en todos los chats y grupos, debe dirigirse a los tres puntos que encuentra en la parte superior de la pantalla. Luego debe dirigirse a ‘Ajustes’ y seleccionar la opción de ‘Chats’. Ahí encontrará la opción ‘Visibilidad de archivos multimedia’ y podrá desactivarla.



La opción de ‘Visibilidad de archivos multimedia’ se encuentra activa de forma predeterminada. Foto: iStock

Si tal vez quiere que ciertos chats o grupos en particular no tengan esta opción. Primero debe abrir el chat o grupo, luego debe seleccionar los tres puntos en la parte superior de la pantalla y oprimir Ver contacto’ o ‘Información del grupo’. al tocar ‘Visibilidad de archivos multimedia’ se desactiva.



De esta forma podrá evitar que la memoria de su celular se llene con videos y fotos no deseadas y funciona tanto para Iphone como para Androird.

