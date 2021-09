¿Cómo bloquear su WhatsApp para que se abra solo con su huella o Face ID?

Cada vez somos más conscientes de lo importante que es conservar nuestra privacidad en redes sociales y otras plataformas digitales.



Un buen porcentaje de los más de 2 mil millones de usuarios de WhatsApp maneja contenido sensible (datos privados, fotos, videos y mensajes personales) dentro de la app. Esto hace que cada vez se interesen más por cuidar su cuenta de WhatsApp.



La red social estrenó hace poco tiempo una herramienta que le puede interesar si quiere proteger su cuenta. Ahora se puede poner contraseña a la app.



Es decir, de ahora en adelante y si activa este proceso de desbloqueo, cada vez que quiera abrir WhatsApp será necesario desbloquearlo con su huella dactilar o con su cara en un proceso de reconocimiento facial (Face ID). La huella o el Face ID con el que se desbloquea la app será el mismo que tiene registrado en su celular para desbloquearlo.



Esta nueva función es propia de la app y no necesita ninguna clase de plataforma tercera para funcionar. Si quiere activarla, siga estos pasos:



1. Abra WhatsApp.

2. Vaya a 'Configuración'.

3. Seleccione 'Cuenta'.

4. Seleccione 'Privacidad'.

5. Seleccione 'Bloqueo de Pantalla'.

6. Dependiendo del celular que tiene seleccione 'Requerir Face ID' o 'Requerir huella'.

7. Seleccione el periodo de activación de bloqueo.



NOTA: A pesar de que WhatsApp esté bloqueado, aún será posible contestar llamadas y mensajes desde las notificaciones estando por fuera de la app.



