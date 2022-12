Howfinity, el canal especializado en tutoriales de tecnología y redes sociales, publicó hace algún tiempo un sencillo truco que le permitirá ahorrar mucha batería de su teléfono.

En el clip de TikTok, que cuenta con más de 10 mil ‘me gusta’, se explica cómo puede ajustar la configuración de las aplicaciones en su teléfono con el objetivo de dar un “gran impulso a la duración de la batería de Android”.



"Hay una opción en cada Android que mejorará significativamente la duración de la batería y detendrá la actualización de la aplicación en segundo plano", aseguran en el video.



El truco consiste en desactivar la actualización de aplicaciones en segundo plano para las apps relevantes o en las que vea necesario hacerlo.



Para ajustarlo, deberá ir a la configuración de su teléfono y hacer clic en ‘Aplicaciones’, allí le aparecerá la lista de las apps instaladas en su celular. En la parte de información de la aplicación hay una opción que dice ‘Batería’, selecciónela.



En esta parte, deberá escoger la opción ‘Restringida’ de su celular. Android le señala que, al elegir la casilla, “restringe el uso de la batería cuando la aplicación se ejecuta en segundo plano. Es posible que la aplicación no funcione según lo esperado y que sus notificaciones lleguen con retraso”.

Siga el paso a paso del consejo que dan para hacer que su celular ahorre más batería. Foto: Archivo particular

Según indican en el video, esta operación se hace cuando una aplicación podría estar agotando la batería, incluso cuando no la estés usando o esté funcionando en segundo plano.



En el clip, recomiendan seguir los pasos con todas las aplicaciones que use de manera frecuente, sin embargo, debe prestar atención a cuáles le puede afectar la velocidad de las notificaciones que necesita recibir con urgencia y así no influya de manera negativa en la eficiencia de su teléfono.



Según el canal, tras realizar la operación debería ver una “gran mejora en la duración de la batería de su teléfono”.

ELIM J ALONSO

Redacción Tendencias