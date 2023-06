Netflix, la popular plataforma de streaming, ha implementado recientemente cambios en la forma en que ofrece sus servicios, lo que ha generado consecuencias para algunos de sus usuarios.



Desde hace algún tiempo, varios suscriptores se han encontrado con un inesperado mensaje de error que les impide acceder a su contenido. El mensaje en cuestión dice: "Tu TV no forma parte del hogar con Netflix". Sin embargo, la solución para este problema es relativamente sencilla.



El error puede estar relacionado con el hecho de que el usuario esté intentando acceder desde un dispositivo que no está registrado en el hogar principal asociado a la suscripción de Netflix. Si el problema es de un error en la plataforma, se requiere verificar el dispositivo siguiendo estos pasos:



En primer lugar, será necesario contar con un dispositivo móvil que tenga cámara, una conexión Wi-Fi estable y que el dispositivo ya se encuentre vinculado a su hogar en Netflix. A partir de aquí, debe acceder a la opción "Actualizar Hogar con Netflix" y seleccionar "Solucionar problemas de esta TV".



En este punto, la plataforma solicitará que utilice la cámara del dispositivo móvil para escanear el código QR que se muestra en la pantalla del televisor. Es importante asegurarte de que tanto el dispositivo móvil como el televisor estén conectados a la misma red Wi-Fi.



A continuación, selecciona la opción "Red Wi-Fi móvil". Si no puede conectarse a la red doméstica, diríjase a la sección "Solución de problemas" que se encuentra a continuación y busca la opción "Obtener código para generar un código QR nuevo en tu TV". Luego, repita el paso anterior.



Cuando se complete la verificación, aparecerá la opción "Comenzar", y esto le permitirá reanudar la visualización de contenido en Netflix. Posiblemente, las fallas se presenten porque no está usando la misma red de Internet o porque no haya comprado la cuota extra para más cuentas.



Estos cambios en la política de acceso de Netflix buscan garantizar la seguridad y la integridad de las cuentas de los usuarios, así como brindar una experiencia más personalizada y adaptada a cada hogar. Aunque estos ajustes pueden resultar frustrantes para algunos, se espera que las soluciones proporcionadas por la plataforma permitan a los usuarios disfrutar de su contenido sin interrupciones.

