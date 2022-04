El celular se ha convertido en una de las herramientas más indispensables en la vida de las personas, almacenando aplicaciones, archivos e información de suma importancia para sus usuarios. Es por esta razón que, cuando ocurre alguna eventualidad que puede dañarlo o dejarlo totalmente inútil, tratamos de solucionarlo por todos los medios, puesto que perder este dispositivo nos podría causar problemas.

Uno de los accidentes más comunes que le podrían pasar a nuestro equipo es caer al agua, ya sea por descuido u otros factores. Pese a ser dispositivos electrónicos, los smartphones tienen un cierto grado de resistencia a este elemento conocido como IP (‘protección de ingreso’, por sus siglas en inglés), un sistema que indica qué tan difícil es que ingrese agua u objetos sólidos como polvo al aparato.



Si bien esto varía entre equipos, ya que usualmente son los de gama alta los que poseen un mejor nivel de IP, si su celular cayó al agua, tenga en cuenta estas 5 recomendaciones que le ayudarán a mantenerlo a salvo.

1: Apáguelo de inmediato

Puede sonar un poco obvio, pero hay muchas personas que se olvidan de esta acción por la desesperación del momento. Incluso si el equipo se ha sumergido en agua, es probable que este continúe encendido, por lo que tendremos que forzar el apagado. Trate de hacerlo de modo que no tenga que presionar algún botón, ya que si este sigue mojado, solo estaría metiendo más agua al teléfono. De no ser posible, asegúrese de que el botón esté totalmente seco y manténgalo presionado

2. Extraiga todo lo extraíble

Una vez que el celular esté apagado, debe sacar elementos como la tarjeta SIM o su microSD, en caso de tener una. Todo esto, para evitar más daños si la situación resulta ser más complicada de lo que aparenta. Es muy poco probable que pueda retirar la batería fácilmente, ya que, en la actualidad, los fabricantes de smartphones mantienen este componente sellado en su interior sin alguna cubierta fácil de extraer. Pero, en caso de poder, también debería hacerlo.

3. Séquelo, pero no de cualquier forma

Además de estos cinco puntos, recuerde que nunca debe encender el equipo y mucho menos ponerlo a cargar sin cerciorarse antes de que esté totalmente seco. FACEBOOK

TWITTER

El siguiente paso es comenzar a secar el dispositivo, y es imperativo mencionar que no debe usar una secadora de cabello, ponerlo bajo el sol o usar otra fuente de calor, ya que esto podría romper los sellos de goma de la pantalla y solo causaría más daños. En su lugar, puede hacer lo siguiente: primero utilice una toalla, paño o papel absorbente para secar los puertos y bordes del celular. Luego realice movimientos suaves para ir drenando el agua que puede haber quedado en los puertos. Evite hacerlo bruscamente, ya que esto podría esparcir el agua del interior a otras partes y causar más problemas. Después de esto, use una lata de aire comprimido para ir secando algunas partes del celular. Finalmente, use un ventilador para secar los puertos con sumo cuidado y a una intensidad moderada.

4. El mito del arroz

Uno de los métodos más utilizados por las personas cuando su celular cae al agua es sumergirlo en un tazón de arroz crudo, ya que, según el mito, este absorbe el líquido del dispositivo. No obstante, diversos expertos en la fabricación y uso de smartphones como los técnicos de Gadget-Hacks o The Conversation han ido desestimándolo desde hace un tiempo, ya que existen agentes que pueden absorber el agua de forma más eficiente y sin chance de que pueda causar daños.

Lo que recomiendan los técnicos de estos portales es dejar el celular en el interior de un recipiente hermético lleno de paquetes de gel de sílice, los mismos que puede encontrar en cajas de zapatos o bolsos nuevos para absorber la humedad. También puede probar con otros elementos absorbentes, pero los paquetes de gel de sílice son los más óptimos.

5. Agua salada significa peligro

Si su equipo cayó en agua salada, la situación se torna mucho más complicada, ya que la sal actúa como agente corrosivo para los circuitos internos del celular. Pese a que puede sonar descabellado, una alternativa podría ser usar agua del grifo para limpiar la sal o, mejor aún, limpiar los componentes electrónicos con un cepillo mojado con alcohol isopropílico.



Además de estos cinco puntos, recuerde que nunca debe encender el equipo y mucho menos ponerlo a cargar sin cerciorarse antes de que esté totalmente seco. Fabricantes como Apple recomiendan esperar 5 horas como mínimo para volver a encender o cargar el smart-phone.



EL COMERCIO (PERÚ) - GDA