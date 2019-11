Conozca estos diez ‘trucos’ para que su computador sea más rápido

istock

Desinstale las aplicaciones que no utilice.



El portal ‘Xataka’ recomienda desinstalar apps que no use con el fin de optimizar el rendimiento de la memoria, además de darle espacio suficiente a su computador para ‘maniobrar’ con las funciones que usted necesita que ejecute. El ‘barrido’ de aplicaciones también aliviará las cargas que el pc tiene en cuanto a tareas que se ejecutan en segundo plano (es decir, todas aquellas funciones que usted no tiene abiertas, pero que aun así están en un proceso permanente).