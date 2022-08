Una de las partes más importantes de los dispositivos móviles actualmente es la batería y Apple tiene una característica muy interesante que permite medir cuál es el porcentaje de salud que tienen los celulares actualmente.



Esta herramienta está incorporada en el apartado de configuración por lo que no requiere de ninguna aplicación externa que realice la valoración.



Puede leer: Las grandes tecnológicas pasan por una mala hora

De acuerdo con la empresa, si este nivel baja del 80 por ciento es necesario empezar a evaluar realizar un cambio en la batería. Pero existe un truco que puede hacer que este valor aumente para que el dispositivo funcione mejor en cuanto a su carga.



Teniendo en cuenta que porcentaje se toma luego de utilizar una serie de cálculos algorítmicos que no son del todo exactos, los usuarios pueden realizar un formateo completo del iPhone para analizar cuál es el estado real del teléfono.



Más noticias: Platzi estará gratis por 72 horas



Sin embargo, no basta solamente con restaurar desde los ajustes, debido a que este proceso no elimina todos los datos del dispositivo. Por lo tanto, es necesario ir hasta iTunes en un ordenador y hacer el proceso de formateo.

Luego de hacer esto, es necesario que no se instale ninguna copia de seguridad, que no se desconecte el celular del computador mientras se realiza el proceso y luego hacer nuevamente el chequeo de salud de la batería (Ajustes > Batería > Salud de batería).



Con este proceso, los usuarios podrán analizar cuál es el nivel de salud de carga y recuperar un poco de este factor.

También puede leer:

Así puede proteger su celular de hackers

Agéndese: las fechas para probar el nuevo 'Call Of Duty: Modern Warfare 2'

TECNÓSFERA