Sin necesidad de utilizar ninguna aplicación o web de terceros que pueda robarte tus datos puede hacer una comprobación con pocos usuarios.



Instagram no puede notificarte si alguien deja de hacerlo, la mecánica es simple, cuando entras en el perfil de usuario de alguien en Instagram, podrás saber rápidamente si esta persona te sigue.

Si ese alguien te seguía antes, sabrás que ha dejado de hacerlo ahora, solo basta con buscar su usuario o mirar entre los que tú sigues.



Posteriormente entrar en el perfil de este usuario, que es donde ves sus publicaciones.



Si la cuenta de este usuario es privada y no te deja ver sus publicaciones, es porque ya no te sigue, y si no te sale el usuario o te sale la página en blanco, es posible que haya borrado su cuenta o lo tenga bloqueado.



En el caso de que se trate de una cuenta abierta, solo debe ir al número de seguidos para acceder a la lista de cuentas a las que este usuario sigue y verificar si la suya está ahí.

Cuide sus datos

Tenga cuidado con las aplicaciones de terceros, ya que Instagram ha restringido hasta tal punto su API que prácticamente ninguna es capaz de analizar correctamente quién no te sigue. Así que es probable que le mientan para tener su cuenta o datos.



Al utilizar una aplicación de terceros le esta dando los datos de inicio de sesión, sino el contenido de esta cuenta que puedan recopilar.

