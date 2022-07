Si eres fanático de la saga de películas de Harry Potter, seguramente conocerás cómo encienden las luces de sus varitas o de las lámparas que tienen a su alrededor con solo un comando.

Nunca antes había sido tan sencillo convertirte en un verdadero mago y sentirte como dentro de Hogwarts.



No importa qué sistema operativo tengas, este truco te hará parecer todo un hechicero.



Si estás utilizando un iPhone y sin necesidad de tocarlo podrás hacer que Siri te haga parecer un mago; deberás decir: oye Siri, Lumos Máxima, y automáticamente la linterna de tu móvil se prenderá, al mejor estilo Harry Potter.



Este hechizo sale en las películas y fue uno que el profesor Filius Flitwick enseñó a sus alumnos de quinto año para que iluminaran los rincones oscuros.



Este conjuro produce un destello cegador de luz blanca en la varita.





En Android no resulta tan sencillo el proceso. En este caso deberán encender el asistente de Google diciendo: Ok Google, Lumos Máxima.



Google te mostrará resultados de internet con información sobre el hechizo de Harry Potter y si te fijas en la pantalla esta te ofrece la opción de encender la linterna con un solo toque.



REDACCIÓN EL TIEMPO