Teletrabajo, difícil para mayoría de personas de bajos ingresos

Un estudio, hecho en conjunto entre la Universidad del Norte, la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional, además del University College London, usó encuestas y localización geográfica de datos con más de 2.500 personas para determinar cómo han cambiado las costumbres entre los colombianos en pleno aislamiento obligatorio preventivo en el país.

La investigación dividió a la población en tres grupos de acuerdo a su estrato socioeconómico así: bajo (estrato 1 y 2), medio (3 y 4), Alto (5 y 6) y descubrió que a por lo menos la mitad de las personas del primer grupo, los de menores ingresos, les queda imposible quedarse en casa respetando el aislamiento.



El 46% de los encuestados, señala el documento, declaró no realizar su actividad principal en casa desde que se impusieron las medidas de confinamiento, mientras que para los grupos de ingresos alto y medio este porcentaje está entre 10% y 17%.



Agrega además que el grupo de personas de menores ingresos labora en su mayoría como mano de obra y trabajo presencial, ya sea formal e informal, lo que hace imposible quedarse en casa, poniéndolos en riesgo de contagio. Pero además, señalan los autores: “las personas de este grupo tienden a tener menor disponibilidad de computadores y acceso estable a internet”.

Eso coincide en el estudio con la afectación en sus ingresos para vivir. Mientras que cerca del 70% de los encuestados pertenecientes a estratos 1 y 2 aseguraron que el golpe al bolsillo ha sido alto o muy alto, en los otros sectores, de ingresos altos y medios este porcentaje está en 46% y 50% respectivamente.



Además de eso, se trabaja más. Señalan los autores que al menos la tercera parte de los encuestados, ya sea si se hace o no teletrabajo, afirman que el tiempo dedicado a su actividad principal aumentó.



“Algo para resaltar en este caso, es que para los grupos de ingreso medio y alto, aumentó mucho más el tiempo dedicado a su actividad principal. Lo anterior es más evidente para aquellas personas que realizan su actividad desde casa, ya que el 40% de los grupos de ingreso alto y medio reportó un aumento en la duración de su actividad principal, en contraste con el 28% que lo hizo en el grupo de ingreso bajo.

Salir a la tienda sigue siendo la opción

Otro de los hallazgos de la investigación es que, pese al llamado a quedarse en casa, la gente prefiere salir personalmente a abastecerse o a comprar productos que necesita en lugar de pedir domicilios a su vivienda. En los niveles de más bajos ingresos, el 87% prefiere salir; en los de nivel medio, esa cifra es de 67% y en los de más altos ingresos, de 57%.



Pero eso no significa que los domicilios no hayan salido beneficiados. De hecho, con respecto a los hábitos que se tenían antes del confinamiento, las compras por domicilio aumentaron 505%.



“ Los pedidos a domicilio en los grupos de alto y medio ingreso presentaron aumentos de 450% y 638%, respectivamente. En el grupo de bajos ingresos el aumento fue de 238%. Particularmente, sólo el 6% de este grupo declaró hacer sus comprar a domicilio antes de la etapa de aislamiento social”, dice el estudio.

Menos ejercicio y promesa de más actividad física

Y la pandemia, como era de esperarse, nos volvió más sedentarios. El 64% de los encuestados afirmó que antes de la cuarentena hacía actividad física regularmente. Pero luego del confinamiento, el 55% reportó que el tiempo dedicado a ejercitarse bajó y el 12% confesó que no está realizando la actividad física que solía hacer.



Eso si, hay buenas intenciones una vez termine la cuarentena pues dice el estudio que “se observa un mayor porcentaje de los encuestados en los grupos de ingreso medio y alto que afirman querer dedicar más tiempo al deporte y recreación (23% a 25%) una vez se supere la crisis".



