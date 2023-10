¿Sospecha que le están leyendo su correo? Así puede activar la notificación en Gmail

Las aplicaciones de correo han facilitado el envío de comunicados de empresas e incluso de entidades educativas y personales. Una ventaja es que estas permiten obtener una confirmación de qué personas vieron o no el escrito, especialmente si es de un chat grupal. Lo mismo funciona para las conversaciones que sostiene con una sola persona.



Existen opciones en su correo que le permiten crear comunicaciones entre las empresas, clientes, colaboradores, entre otros. Pero si usted tiene la sospecha de que alguién ageno al destinatario está obteniendo la información, existen varias alternativas que le permiten confirmarlo.

¿Cómo activar la confirmación de lectura en Gmail?



Ahora Gmail se suma a ese tipo de estrategias de comunicación, seguramente a usted le interesará conocer si uno de sus clientes estuvo o no pendiente de la información enviada, para que tenga la garantía de que el destinatario leyó su mensaje y continúe su lectura.



Esta función, que no es muy conocida, permite averiguar si la persona a la que le envió el mensaje lo leyó. Sin embargo, para acceder a esta debe tener una cuenta de Google Workspace o utilizar una cuenta que haya sido configurada por un administrador de una institución educativa.



Para obtener estas confirmaciones debe redactar su correo electrónico como normalmente lo hace, luego dirigirse al ícono de los tres puntos, que al darle clic abrirá el menú de 'más opciones', allí debe seleccionar 'solicitar confirmación de lectura'.



Una vez le haya dado clic, proceda a enviar el mensaje, cuando el destinatario proceda a abrir su mensaje, le llegará una notificación automática indicando que esa persona ya recibió su comunicado. Sin embargo, quien reciba el envío electrónico debe aceptar enviar la confirmación de lectura, de lo contrario no podrá obtener ese servicio.



Confirmación por medio de extensión



Aunque Gmail solo tenga esa opción dentro de su aplicación de escritorio, hay otra manera de obtener la confirmación de lectura. Con extensiones como 'Mailtrack', que puede descargar en la tienda de extensiones de Chrome, podrá hacer uso de la misma confirmación de lectura.



Para ello, solo diríjase a Gmail y redacte un mensaje como normalmente lo hace, luego podrá observar cuando envíe el mismo,una notificación que dice: 'Remitente notificado con Mailtrack', y ya podrá obtener ese servicio. En caso de que haya un correo del que no quiera recibir esa notificación puede eliminarlo con solo darle clic en el botón de 'Eliminar’.

¿Arrepentido? Así puede deshacer el envío de un correo en Gmail

