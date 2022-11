La vida útil de los celulares es un tema de gran interés para los usuarios. A pesar de que constantemente las marcas anuncias nuevas referencias y mejoras en sus dispositivos, la gran mayoría de los compradores le apuestan a una compra que sea eficiente durante un largo tiempo.



Sin embargo, mantener el celular en buenas condiciones no es solo una tarea de los fabricantes. ​

Si bien muchos de los aparatos dependen de los materiales y las formas en las que se creen desde la fábrica, existen métodos por medio de los que se puede alargar su vida útil.



Puede leer: Elon Musk convoca a ingenieros de Twitter a repentina reunión



Consejos para alargar la vida útil de su celular

1. Cargar el celular desde el 10 %



La recomendación de los expertos indican que se debe iniciar la carga desde 10 por ciento, también que el proceso no se debe interrumpir hasta que llegue al 100 % y que en lo posible los usuarios deben impedir que el nivel de carga llegue a 0.



2. Protector para el celular



A pesar de que los dispositivos son cada vez más resistentes, lo mejor que se puede hacer es comprarle un estuche o protector que le ayude a resistir los golpes. En ese caso, se asegura que si se presenta algún accidente el celular estará cuidado por otra capa.



3. Cuidado con las temperaturas



El calor se puede convertir en un agente problemático para el celular ya que es uno de los mayores culpables a la hora de desgastar los dispositivos. Una vez se recalientan los dispositivos, se genera un desgate mayor y sobre todo las baterías llegan a sufrir.



Más noticias: Estas son algunas formas de aprovechar la "basura electronica"



La recomendación es que los usuarios dejen descansar el celular si notan que su temperatura está elevada y eviten usarlos en el sol durante mucho tiempo.



4. Actualizar el celular



La recomendación es tener el celular con las últimas actualizaciones, que por lo general mejoran las medidas de seguridad y también optimizan el sistema operativo para que los teléfonos puedan tener un mejor rendimiento.



5. No usar accesorios genéricos



Si bien estos pueden ser más económicos, los accesorios que no sean originales se pueden convertir en un dolor de cabeza ya que pueden estar hechos de materiales que afecten el rendimiento del celular.

También puede leer:

Estas son las 20 contraseñas más usadas en 2022: ¿está la suya?

Rappi entregará productos gratis durante el mundial