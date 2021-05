Claves para elegir un sistema de seguridad para el hogar

Opciones de monitoreo remoto, cámaras que hacen uso de deep learning, alarmas de movimiento y sensores que detectan puertas y ventanas abiertas. Todas estas son algunas de las herramientas que los usuarios pueden encontrar en materia tecnológica para seguridad en el hogar.



Contar con un espacio personal seguro y con herramientas que permitan estar tranquilos al salir de casa se ha convertido en la prioridad de muchas personas, que ven el uso de este tipo de dispositivos como una opción viable para proteger a sus familias y sus bienes.

Los avances en esta materia no solo ofrecen actualmente una amplia gama de productos distintos y novedosos, sino con precios cada vez más interesantes que hacen que contar con un sistema completo de seguridad no cueste un ojo de la cara.



“Ahora es muy fácil generar ecosistemas completos de seguridad, que se integren entre sí y que, además, se puedan monitorear y controlar de manera remota, permitiéndole a una persona saber si su puerta está abierta, cómo están sus sistemas de alarmas, recibir notificaciones si se rompe un vidrio o si hay alguien en un lugar donde no debería estar”, señala Rubén Trujillo, ingeniero de Hikvision, compañía especializada en equipos de videovigilancia.



Le contamos qué es lo que debe tener en cuenta a la hora de elegir sus equipos y cuáles son las opciones que se adaptan más a sus necesidades.



Cámaras

Si hay una reina en la categoría de sistemas de seguridad para el hogar, es la cámara de vigilancia. Las evoluciones tecnológicas han hecho que en el mercado estén disponibles dispositivos con mayor calidad de imagen, fáciles de conectar y que se integran rápidamente a aplicaciones y asistentes de voz.



Entre los últimos desarrollos se destaca el uso de inteligencia artificial (IA) en este tipo de artefactos, principalmente a través de deep learning o aprendizaje profundo. Esto ha hecho que las cámaras puedan identificar si una determinada silueta es humana o de un objeto y de qué tipo.



“El deep learning se usa para analizar el video y para la actualización automática de los sistemas. Se crean algoritmos precisos analizando muestras de diferentes entornos, y así las cámaras de seguridad son más precisas”, indica Felipe Hernández, gerente de producto de Ezviz Colombia.



En el mercado podrá conseguir opciones que integren visión nocturna en color o con infrarrojo, sistemas de reconocimiento de siluetas, control de intrusión, detección de movimiento, con opciones para emitir audios y seguimiento de objetos móviles.



Si está interesado en adquirir un sistema de cámaras o solo un dispositivo de grabación, lo primero que debe tener en cuenta es dónde lo va a ubicar, eso le permitirá saber si necesita una cámara en exteriores o si es en un punto dentro de la vivienda, si requiere que la imagen sea fija o que tenga la opción de movimiento.



En caso de que el dispositivo esté en espacios abiertos, fuera de la casa, hay alternativas como cámaras panorámicas, con visión de 360 grados, esto le va a permitir cubrir un espacio más grande y mover el equipo de forma remota según la necesidad que tenga.



En esto juega un papel muy importante el hecho de que las cámaras tengan un certificado de IP66 o IP67, que es el protocolo que garantiza que estos artefactos funcionen a la intemperie y no vayan a sufrir ningún daño en caso de lluvias.



Una de las tendencias más fuertes en este mercado es la opción de que estos dispositivos sean inalámbricos y funcionen a través de wifi. Para esto, las diferentes marcas del sector han lanzado equipos que operan por medio de aplicaciones móviles, lo que permite que el usuario pueda hacer un seguimiento desde su teléfono cada vez que lo necesite y acceder a la grabación para saber qué está pasando.



En su elección también debe considerar si desea cubrir completamente la vivienda con varias cámaras. Para esto es recomendable que adquiera también un sistema DVR o NVR, que es un grabador de video digital, que le va a permitir conectar todos los dispositivos que tenga y que las horas de grabación queden almacenadas por un determinado periodo de tiempo, que puede ser establecido por la persona.



“Los sistemas de este tipo facilitan la integración de varias cámaras y permiten grabar en discos duros externos. Esto es muy útil cuando se trata de casas grandes o fincas”, precisa Juan Carlos Montoya, gerente de producto de VTA Casa Inteligente.



Hay paquetes que integran DVR, cámaras con alcance de hasta 80 metros, con sensores de movimiento, resolución Full HD y con discos de almacenamiento de 1 terabyte por valores que no superan el millón de pesos.



Es importante aclarar que aun si no cuenta con este tipo de sistemas adicionales, la gran mayoría de las cámaras del mercado permiten almacenamiento en la nube. Esta es una alternativa útil si la persona se encuentra fuera de la ciudad y necesita acceder a los archivos de grabación. Para esto solo necesitará entrar a la aplicación del dispositivo.



Si la opción que está buscando es para espacios interiores, hay equipos bastante completos, que incluso permiten grabaciones en 4K. Las más comunes son las cámaras IP, que en promedio tienen una cobertura de entre 12 y 15 metros.



La ventaja de estos dispositivos es que son fáciles de instalar y no se necesita de un sistema completo y robusto de seguridad para poder tenerlas en la casa. Para adquirir una cámara con estas características no necesita más de 100.000 pesos.



Una de las características de estos equipos que más se ha popularizado es la del micrófono. Desde su teléfono, la persona podrá hablar desde la cámara a las personas que se encuentren en el espacio donde está instalada.



Incluso, actualmente se pueden encontrar comederos de mascotas que integran cámaras de vigilancia y sonido para monitorear al animal cuando se está fuera de casa y el espacio en el que sea ubicado. Estos equipos están en el mercado colombiano en precios desde los 550.000 hasta los 800.000 pesos, detalla Hernández.



Los videoporteros son otra de las opciones. Esta alternativa ofrece dos funciones específicas: saber quién tocó el timbre o llegó a la entrada de la casa cuando uno no se encuentre en ella. También permite revisar quién es el visitante que en este momento se encuentra en la puerta antes de abrirla.



Estos operan a través de conexión wifi y se pueden encontrar por precios entre los 300.000 y los 500.000 pesos.



Si le preocupa el consumo de energía que pueden tener estos dispositivos, puede acceder a cámaras que tengan integrados paneles solares. Encontrará estas opciones bastante completas por un valor de 300.000 a 800.000 pesos.

Sensores y alarmas

Si desea complementar sus alternativas de seguridad, hay dos elementos bastante útiles. El primero de ellos son las alarmas de sensores de movimiento, los cuales se pueden ubicar e incluso integrar con los sistemas de alarmas tradicionales en la vivienda.



Estos equipos se pueden ubicar en lugares en los que el usuario sabe que normalmente no se va a registrar el movimiento de una persona. En el caso de que el dispositivo detecte que se encuentra alguien en el espacio, envía una alerta para que se pueda tomar la decisión ya sea de pedir ayuda a las autoridades o a un familiar cercano para saber qué está pasando en la vivienda.



Hay equipos que integran opciones de 360 grados de alcance o de 180 grados. Estos artefactos funcionan con baterías externas, por lo que no se ven afectados si en la casa hay algún tipo de corte de electricidad. Se pueden adquirir por poco más de 50.000 pesos, e incluso algunas marcas ofrecen paquetes con varias alarmas por menos de 400.000 pesos.



Así mismo, se ha popularizado el uso de sensores en puertas y ventanas. Esto le permitirá saber a la persona si alguno de estos objetos fue manipulado mientras no se encontraba en la vivienda. Su precio oscila entre los 60.000 y los 100.000 pesos.



“Este producto cuenta con sensores magnéticos, se conecta a través de wifi y manda pulsos constantes cuando detecta que la puerta o ventana está cerrada, generando finalmente una alerta. La persona puede incluso programar su uso solo para determinados momentos del día”, puntualiza Montoya.

